اقوى كريم لشد وتبييض الوجه والرقبه والقضاء على التجاعيد نهائيا وكانك شابه فى العشرين

كريم لشد وتبييض الوجه والرقبه تواجه معظم النساء مشكلة ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن وهذا يجعلها تضطر إلى الذهاب لعيادات التجميل لعمل البوتكس والفلير الذي يعمل على فرد الوجه ولكن هذا يمكن أن يؤثر على بشرتها بشكل سيء للغاية، فيكون من الأفضل أن تقومين باستخدام الكريمات الطبيعية التي تقومي بتحضيرها بنفسك بالمكونات الطبيعية المفيدة للبشرة.

كريم لشد وتبييض الوجه والرقبه

يوجد العديد من المكونات التي يتم استخدام في عمل كريمات شد الوجه حيث أنها تحافظ على صحة البشرة والتي تتمثل فيما يلي:

يعمل هذا الكريم الطبيعي على منع ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء الدقيقة التي تظهر على البشرة، فقومي بخلط كمية مناسبة من قشطة الحليب وعصير الليمون واخلطيهم مع بعضهم ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر، يتم تكرار استخدام الكريم كل يسوم ولمدة شهر كامل.

يعمل على تحسين حالة البشرة ومرونة الجلد وترطيبها بصورة طبيعية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز عملية إنتاج الكولاجين بالبشرة، وهي من أسهل أنواع كريمات استخداماً فقط قومي بتدليك بشرتك بقليل من زبدة الشيا بالمناطق المصابة بالتجاعيد بواسطة حركات دائرية وكرري استخدام هذه الطريقة كل يوم بعد الاستحمام.

يساعد هذا الكريم على تنعيم وترطيب البشرة بعمق بالإضافة إلى أنه يعمل على الحد من ظهور التجاعيد بالبشرة، فما عليك سوى أن تقومين بهرس حبة موز طازجة بالشوكة ثم يضاف إليه ربع كوب من اللبن وملعقتين كبيرتين من العسل وقلبي المكونات مع بعضها بشكل جيد وتحصلين على خليط سلس وناعم، قومي بوضع الخليط على البشرة واتركيه لمدة 10 دقائق ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر وبأحد أنواع غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك.