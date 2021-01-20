اقوى كريم لتفتيح العانه وتحت الابط سيزل سواد السنين فى ثوانى

كريم طبيعي لتفتيح المناطق الحساسة إذا كنت ترغبين أن تحصلي على بشرة ناعمة ناصعة البياض يمكنك الحصول على ذلك عن طريق استخدام الكريم الذي يحتوي على مكونات طبيعية آمنة جداً على بشرتك ويمكنها تفتيحها بشكل طبيعي، فقومي بتحضيرها بنفسك في البيت، بدلاً من أن تقومي بشراء أنواع مختلفة من الكريمات الموجودة بالصيدليات التي لا نعلم ما تحتويه من مواد.

يحتوي الكريم على مجموعة من المكونات الطبيعية المفيدة لصحة الجلد، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تفتيح البشرة ومنه:

يعد من أفضل أنواع الكريم الذي يمكن ان تقومين بتحضيرها بنفسك في البيت فهي تحتوي على عناصر مهمة جداً للبشرة وخاصة المناطق الحساسة، فقومي بإحضار وعاء عميق ضعي به 4/1 كوب من العسل مضاف له نصف ملعقة عصير ليمون، بعدها يضاف 4/1 كوب من اللوز المطحون و2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم، اخلطي المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم ضعيها في عبوة محكمة الغلق ولو يكن علبة كريم قديمة وضعيها بالثلاجة لمدة 12 ساعة أو أكثر من ذلك فسوف تلاحظين بعد ذلك أن الخليط أصبح مثل الكريم تماماً، يطبق الخليط على البشرة والمناطق الحساسة والداكنة كل يوم قبل النوم وفي الصباح يتم أخذ دش ساخن.

يحتوي الحليب على عناصر فعالة تعمل على تغذية البشرة وتفتيحها بالإضافة إلى أن الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تستخدمها نساء الهند لتفتيح وتبيض البشرة وتجعلها أكثر شباباً، فقومي بخلط 2 ملعقة كبيرة من الدقيق مع ملعقة صغيرة من الكركم ومن ثم عليك بإضافة 4 ملاعق كبيرة من الحليب ونصف ملعقة من عصير الليمون اخلطي المكونات معاً بطريقة جيدة حتى أن تصبح متماسكة وإذا كان الخليط صلب عليك بإضافة القليل من الحليب ليكون مثل الكريم، فضعيه على المناطق الحساسة والداكنة بالجسم لمدة نصف ساعة ثم يتم غسلها بالماء الفاتر ومن ثم البارد.