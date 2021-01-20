احلي طريقة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة وسر الخلطة الرهيبة للقرمشة والطعم

احلي طريقة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة أصبح بإمكانك أن تقومي بعمل طبق من البطاطس المقرمشة المقلية التي نجدها في المطاعم الكبرى مثل مطعم ماكدونالدز، و مطعم كنتاكي كما يعتبر هذا من الأطباق الرئيسية، والاساسية التي نقوم بتناولها عند ذهبنا للمطعم، وايضا توجد في مطاعم الاسماك، يمكن أن نقوم تناولها بجانب المكرونة أو الارز لطعمها الشهي والرائع، ولكن نحن نعلم جيدا أن جميع الكبار والصغار يقوموا بتناول البطاطس المقرمشة، التي تمثل الطبق الاساسي عند تناول أي طعام هي من الخارج مقرمشة، ومن داخلها طرية، ورائعة .

ولكن لا نعلم دائما أهمية هذه البطاطس ذلك، وجدنا اليوم الطريقة الفعالة و المميزة، والرائعة في تحضير البطاطس المقرمشة داخل المنزل، بمكونات قليلة و طريقة أسهل ما يمكن.

2 بطاطس كبيرة.

2 ملعقة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الملح.

القليل من الكزبرة.

بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

القليل من عصير الليمون.

معلقة من الثوم البودر.

رشه من الملح