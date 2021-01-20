احلي طريقة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة وسر الخلطة الرهيبة للقرمشة والطعم

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احلي طريقة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة أصبح بإمكانك أن تقومي بعمل طبق من البطاطس المقرمشة المقلية التي نجدها في المطاعم الكبرى مثل مطعم ماكدونالدز، و مطعم كنتاكي كما يعتبر هذا من الأطباق الرئيسية، والاساسية التي نقوم بتناولها عند ذهبنا للمطعم، وايضا توجد في مطاعم الاسماك، يمكن أن نقوم تناولها بجانب المكرونة أو الارز لطعمها الشهي والرائع، ولكن نحن نعلم جيدا أن جميع الكبار والصغار يقوموا بتناول البطاطس المقرمشة، التي تمثل الطبق الاساسي عند تناول أي طعام هي من الخارج مقرمشة، ومن داخلها طرية، ورائعة .احلي طريقة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة
ولكن لا نعلم دائما أهمية هذه البطاطس ذلك، وجدنا اليوم الطريقة الفعالة و المميزة، والرائعة في تحضير البطاطس المقرمشة داخل المنزل، بمكونات قليلة و طريقة أسهل ما يمكن.المكونات:’
- 2 بطاطس كبيرة.
- 2 ملعقة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- رشة من الملح.
- القليل من الكزبرة.
- بيكنج باودر.
- ملعقة كبيرة من المايونيز.
- ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- القليل من عصير الليمون.
- معلقة من الثوم البودر.
- رشه من الملح
- في بداية الأمر يفضل أن نقوم بإحضار كميات البطاطس؟ وه
- ونبدأ في غسلها بشكل جيد للتخلص من أي أتربة أو أشياء تتواجد فيها.
- نبدأ بتقطيعها على شكل اصابع او حسب الرغبه التي تريدها في تقطيع البطاطس.
- نبدأ في تحضير وعاء اخر نقوم باضافة الدقيق والفلفل الأسود والبابريكا.
- ونضع اصابع البطاطس في هذا الوعاء ونتركها لمدة ساعة ولكن يفضل أن نقوم بتقليب هذه المقادير مع البطاطس حتى تحصل على هذه الخلطة من جميع الجهات.
- نقوم بوضع كمية بسيطة من الزيت، ونضع كمية البطاطس في الزيت ونقوم بتقليبه ببطء.
- ونبدأ في إخراج البطاطس عندما تصبح باللون الذهبي الرائع.
- ولكن بفضل أن نقوم بتصفية بشكل جيد باستخدام مناديل المطبخ.
- نبدأ بوضع جميع مكونات الصوص من الكاتشب والمايونيز ، وعصير الليمون و ندمجهم جيدا في اناء صغير.
- و نغمس البطاطس المقرمشة التي قمنا بتحضيرها في هذا الإناء من الصوص.
- ولأن تقديمها وهي ساخنة، ورائعة جدا بالهنا.
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احلي طريقة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة أصبح بإمكانك أن تقومي بعمل طبق من البطاطس المقرمشة المقلية التي نجدها في المطاعم الكبرى مثل مطعم ماكدونالدز، و مطعم كنتاكي كما يعتبر هذا من الأطباق الرئيسية، والاساسية التي نقوم بتناولها عند ذهبنا للمطعم، وايضا توجد في مطاعم الاسماك، يمكن أن نقوم تناولها بجانب المكرونة أو الارز لطعمها الشهي والرائع، ولكن نحن نعلم جيدا أن جميع الكبار والصغار يقوموا بتناول البطاطس المقرمشة، التي تمثل الطبق الاساسي عند تناول أي طعام هي من الخارج مقرمشة، ومن داخلها طرية، ورائعة .احلي طريقة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة
ولكن لا نعلم دائما أهمية هذه البطاطس ذلك، وجدنا اليوم الطريقة الفعالة و المميزة، والرائعة في تحضير البطاطس المقرمشة داخل المنزل، بمكونات قليلة و طريقة أسهل ما يمكن.المكونات:’
- 2 بطاطس كبيرة.
- 2 ملعقة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- رشة من الملح.
- القليل من الكزبرة.
- بيكنج باودر.
- ملعقة كبيرة من المايونيز.
- ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- القليل من عصير الليمون.
- معلقة من الثوم البودر.
- رشه من الملح
- في بداية الأمر يفضل أن نقوم بإحضار كميات البطاطس؟ وه
- ونبدأ في غسلها بشكل جيد للتخلص من أي أتربة أو أشياء تتواجد فيها.
- نبدأ بتقطيعها على شكل اصابع او حسب الرغبه التي تريدها في تقطيع البطاطس.
- نبدأ في تحضير وعاء اخر نقوم باضافة الدقيق والفلفل الأسود والبابريكا.
- ونضع اصابع البطاطس في هذا الوعاء ونتركها لمدة ساعة ولكن يفضل أن نقوم بتقليب هذه المقادير مع البطاطس حتى تحصل على هذه الخلطة من جميع الجهات.
- نقوم بوضع كمية بسيطة من الزيت، ونضع كمية البطاطس في الزيت ونقوم بتقليبه ببطء.
- ونبدأ في إخراج البطاطس عندما تصبح باللون الذهبي الرائع.
- ولكن بفضل أن نقوم بتصفية بشكل جيد باستخدام مناديل المطبخ.
- نبدأ بوضع جميع مكونات الصوص من الكاتشب والمايونيز ، وعصير الليمون و ندمجهم جيدا في اناء صغير.
- و نغمس البطاطس المقرمشة التي قمنا بتحضيرها في هذا الإناء من الصوص.
- ولأن تقديمها وهي ساخنة، ورائعة جدا بالهنا.
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