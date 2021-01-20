طريقة الحليب المكثف الأصلي مثل الجاهز بأسهل طريقة

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طريقة الحليب المكثف الأصلي يوجد العديد من الوصفات التي يدخل من مكونتها هذا الحليب ويوجدمنه جاهز، ودائما نقوم بشرائه من السوبر ماركت والهايبر ماركت وجميع الأماكن التي تقوم بشراء كافة مشتملاته الحلويات من التورت والجاتوهات، والحلويات بالكامل ونقوم باستخدامه في الحلويات منها أرز باللبن، بالكريم كراميل وبعض الاكلات الاخرى مثل البشاميل، وأهمية كبيرة ويمكن أن نقوم باستخدامها في العديد من الأشياء التي نتناولها بصفة مستمرة كما يمكن ايضا نقوم بتصنيع الشوكولاتة البيضاء من الحليب المكثف.طريقة الحليب المكثف الأصلي
وبسبب تعدد استخدامات الحليب المكثف أو إذا كنتي من الأشخاص التي تهتم بهذه الأشياء يمكنك أن تقومي بتحضيره من داخل المنزل بامكانيات قليل دون شراء من الخارج.المكونات
- 2 كوب كبير من الحليب إذا كان كامل الدسم، أو إذا كان قليل الدسم، أو متوسط الدسم أي نوع.
- كوب من السكر الأبيض المطحون.
- 2 ملعقة من الزبدة.
- نحضر وعاء ونقوم بإضافة كمية بسيطة من الحليب ونبدا بوضع في هذا الإناء السكر المطحون.
- ونقوم بتحريك هذه المكونات بشكل حتى يحصل اللبن الحليب على كمية السكر التي يكون بإضافتها.
- نبدا بوضع هذا الاناء على النار.
- منتظر عشر دقائق حتى يتم الغليان.
- نبدا بغلق النار ونقوم بالبدء في تحريك الحليب بشكل مستمر.
- ويمكن أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من السكر.
- سوف نجد أن الحليب اصبح سميك، وثقيل.
- سوف نجد أن الحليب قل بمقدار ثلاث اقول.
- لذا نقوم بوضع هذا الإناء على النار مرة ثانية.
- ولكن سوف نترك هذه المرة حتى تزداد سماكته.
- ولكن إذا وجدنا أى تكتلات في الحليب المكثف يمكن أن نقوم بتصفيته من من خلال المصفاة.
- كما يمكن أيضا أن نقوم بتحضيرة واستخدامه في الحلويات ونبدأ في حفظ الباقي داخل الثلاجة فهو مدة صلاحيته تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر
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طريقة الحليب المكثف الأصلي يوجد العديد من الوصفات التي يدخل من مكونتها هذا الحليب ويوجدمنه جاهز، ودائما نقوم بشرائه من السوبر ماركت والهايبر ماركت وجميع الأماكن التي تقوم بشراء كافة مشتملاته الحلويات من التورت والجاتوهات، والحلويات بالكامل ونقوم باستخدامه في الحلويات منها أرز باللبن، بالكريم كراميل وبعض الاكلات الاخرى مثل البشاميل، وأهمية كبيرة ويمكن أن نقوم باستخدامها في العديد من الأشياء التي نتناولها بصفة مستمرة كما يمكن ايضا نقوم بتصنيع الشوكولاتة البيضاء من الحليب المكثف.طريقة الحليب المكثف الأصلي
وبسبب تعدد استخدامات الحليب المكثف أو إذا كنتي من الأشخاص التي تهتم بهذه الأشياء يمكنك أن تقومي بتحضيره من داخل المنزل بامكانيات قليل دون شراء من الخارج.المكونات
- 2 كوب كبير من الحليب إذا كان كامل الدسم، أو إذا كان قليل الدسم، أو متوسط الدسم أي نوع.
- كوب من السكر الأبيض المطحون.
- 2 ملعقة من الزبدة.
- نحضر وعاء ونقوم بإضافة كمية بسيطة من الحليب ونبدا بوضع في هذا الإناء السكر المطحون.
- ونقوم بتحريك هذه المكونات بشكل حتى يحصل اللبن الحليب على كمية السكر التي يكون بإضافتها.
- نبدا بوضع هذا الاناء على النار.
- منتظر عشر دقائق حتى يتم الغليان.
- نبدا بغلق النار ونقوم بالبدء في تحريك الحليب بشكل مستمر.
- ويمكن أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من السكر.
- سوف نجد أن الحليب اصبح سميك، وثقيل.
- سوف نجد أن الحليب قل بمقدار ثلاث اقول.
- لذا نقوم بوضع هذا الإناء على النار مرة ثانية.
- ولكن سوف نترك هذه المرة حتى تزداد سماكته.
- ولكن إذا وجدنا أى تكتلات في الحليب المكثف يمكن أن نقوم بتصفيته من من خلال المصفاة.
- كما يمكن أيضا أن نقوم بتحضيرة واستخدامه في الحلويات ونبدأ في حفظ الباقي داخل الثلاجة فهو مدة صلاحيته تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر
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