طريقة الحليب المكثف الأصلي مثل الجاهز بأسهل طريقة

طريقة الحليب المكثف الأصلي يوجد العديد من الوصفات التي يدخل من مكونتها هذا الحليب ويوجدمنه جاهز، ودائما نقوم بشرائه من السوبر ماركت والهايبر ماركت وجميع الأماكن التي تقوم بشراء كافة مشتملاته الحلويات من التورت والجاتوهات، والحلويات بالكامل ونقوم باستخدامه في الحلويات منها أرز باللبن، بالكريم كراميل وبعض الاكلات الاخرى مثل البشاميل، وأهمية كبيرة ويمكن أن نقوم باستخدامها في العديد من الأشياء التي نتناولها بصفة مستمرة كما يمكن ايضا نقوم بتصنيع الشوكولاتة البيضاء من الحليب المكثف.

طريقة الحليب المكثف الأصلي

وبسبب تعدد استخدامات الحليب المكثف أو إذا كنتي من الأشخاص التي تهتم بهذه الأشياء يمكنك أن تقومي بتحضيره من داخل المنزل بامكانيات قليل دون شراء من الخارج.

2 كوب كبير من الحليب إذا كان كامل الدسم، أو إذا كان قليل الدسم، أو متوسط الدسم أي نوع.

كوب من السكر الأبيض المطحون.

2 ملعقة من الزبدة.