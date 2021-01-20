أقوي كريم طبيعي ساحر في التخلص من سواد سنين وتفتيح العانة والبشرة والجسم في 3 أيام

أقوي كريم طبيعي ساحر في التخلص من سواد سنين للكثير من الأسباب المتنوعة تتعرض العديد من السيدات والفتيات لمشكلة تغيير لون المنطقة الحساسة وتصبح داكنة، مما يسبب الإزعاج لهم، وتضعهم في مواقف محرجة، ولكن هذه ليست مشكلة معقدة ويوجد الكثير من الوسائل الفعالة والتي تقضي نهائياَ عليها مع ضمان عدم عودتها مجدداً، وتساعد على تفتيح وترطيب المناطق الحساسة، كما أننا نميل بشكل دائم لتطبيق المكونات الطبيعية ونبتعد قدر الإمكان من استخدام الكريمات الكيميائية، أنها تأتي بالكثير من الآثار الجانبية على المدى البعيد، ونحن اليوم جئنا لكم بأهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة بطريقة مذهلة دون أي آثار جانبية.

إليكم أهم الكريمات من مكونات طبيعية مائة بالمائة ولا تسبب أي ضرر للبشرة:

كريم العسل وجوز الهند

نقوم بمزج ملعقة من العسل وملعقة أخرى من زيت الزيتون، ونقوم بتسخين الخليط في الميكروويف معاً ويترك لمدة 20 ثانية حتى أن نحصل على قوام كريمي ونقوم بتطبيق الخليط على المنطقة الحساسة ويترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ومن ثم قومي بإزالة الخليط عن طريق ماء الورد.

كريم النشا

من أفضل الكريمات الطبيعية التى تساعد علي التقتيح بشكل سريع نقوم بإحضار ملعقة ونصف من نشا الذرة، ويضاف لهم ملعقة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة من ماء الورد، ويتم أخذ إناء قدر ويوضع على النار ويوضع به الجوز الهند ويقلب باقي المكونات له وتترك على نار هادئة مع التقليب بشكل جيد، مع الاستمرار في التقليب حتى أن تحصلين على قوام كريمي، ونحضر عبوة صغيرة وبعد ذلك يوضع المزيج ويترك حتى أن يبرد، ومن ثم يطبق على المنطقة الحساسة وأي مناطق داكنة بالجسم، مع الحرص على استخدامها يومياً حتى أن تحصلين على نتائج مرضية بوقت قصير.