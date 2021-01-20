كريم سحري للقضاء تماماً على الهالات السوداء وتبييض الوجه في أقل من أسبوعين

كريم سحري للقضاء تماماً على الهالات السوداء وإزالة آثار الحبوب وتبييض الوجه في أقل من أسبوعين، هذا الكريم الطبيعي الذي يمكنك تحضيره في منزلك بمكونات سهلة وبسيطة نتيجته أبهرت بالفعل الكثير من السيدات والفتيات، وسوف يجعل بشرتك خالية تماما من الهالات السوداء لتحصلي علي بياض مثل الثلج وبدون آثار حبوب، ولا تنسي أن كل ذلك تستطيعين الحصول عليه بدون استخدام مواد كيميائية أو الذهاب الي صالونات التجميل، والتي تعطي نتائج فعالة ولكن مؤقتة كي تستمرين في الاعتماد عليها للحصول على نتيجة دائمة.

تبييض الوجه والتخلص من الهالات السوداء

في هذا المقال سوف نقدم لكِ الحل النهائي والدائم لبشرتك للحصول على تفتيح طبيعي لبشرتك يصل إلى 3 درجات في أسبوعين، بالاضافة إلى القضاء تماما على مشكلة الهالات السوداء والانتفاخات حول العينين، تابعي معنا هذا المقال ولكن قبل أن نبدأ في تقديم وصفتنا وكي تحصلي على نتيجة فعالة وسريعة عليكِ بالإكثار من شرب الماء لأنها عامل أساسي للحفاظ على بشرتك، مع اتباع نظام غذائي صحي وتناول الكثير من السوائل واحذري من وضع مستخدمات التجميل لفترات طويلة كي تحافظي علي بشرتك من العوامل والسلبيات الداخلية الموجودة فيها.

سوف نقوم بتحضير بعض المكونات التي سوف تساعدنا على تحضير مقشر للبشرة، بالاضافة إلى كريم التفتيح والتخلص من الهالات السوداء، وهي:

نصف ليمونة طازجة، وإذا كنتِ تتحسسين من الليمون قومي باستخدام السكر الخشن. ملعقة من البن. ملعقة كبيرة من بذور الكتان. ملعقتين من العلكة المر أو ما يسمى باللبان الدكر. ملعقة من زيت جوز الهند. ماء ساخن.

طريقة تحضير المقشر والكريم

أولا لعمل خطوة التقشير احضري معلقة صغيرة من البن وضعي عليها عصير نصف ليمونة طازجة، ثم قومي بوضع المقشر على وجهك وعمل مساج بحركات دائرية لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الساخن كي تتفتح المسامات المغلقة لتستفيد البشرة من الخليط.

بعد الانتهاء من خطوة المقشر ولتحضير كريم التفتيح والتخلص من الهالات السوداء، احضري إناء وضعي به ملعقة من بذور الكتان والقليل من لبان الذكر المر ثم ضعي عليهم نصف كوب ماء ساخن صغير حتى تذوب البذور تماما، اتركيهم من الليل حتى الصباح ثم احضري مصفاة وضعي بها المكونات واستعمليها حتى يتم تصفية الخليط تماما للحصول على الچيل من بذر الكتان، الآن ضعي الجل الناتج على نار هادئة جدا لمده ثواني حتي تحصلين علي قوام كريمي، ثم احضري زيت جوز الهند وضعي منه معلقة صغيرة علي الخليط ثم قومي بتقليب الخليط بعناية.

بعد الانتهاء من تحضير الكريم وعند الاستخدام ابدئي بوضع الكريم على كامل وجهك مع عملية التدليك المستمر لمدة دقيقتين، ثم توقفي عن التدليك وانتظري حتي لمدة خمسة وعشرين دقيقة حتي تجف بشرتك تماما، بعد ذلك افركي وجهك بالكريم جيدا قبل أن تغسليه بماء فاتر، يتم تكرار تلك العملية مرتين أسبوعيا ويفضل أن يتم تطبيق الخلطة ليلا قبل الذهاب للنوم، ويستحسن ألا تعرضي بشرتك إلى أشعة الشمس بشكل كبير فذلك يزيد من فرصة ظهور التصبغات الجلدية والهالات السوداء.