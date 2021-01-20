أفضل طريقة تخزين البطاطس الفارم فريتس مثل الجاهزة لاطول فترة وكأنها لسه طازه

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أفضل طريقة تخزين البطاطس الفارم فريتس البطاطس من أهم الخضروات التي يمكن أن نقوم بتناولها وذلك بسبب قيمتها الغذائية الرائعة، والاحتواء على العديد من الفيتامينات والمعادن، وبسبب هذه المميزات الموجودة في البطاطس، يمكننا أن نقوم بتخزينها لوقت طويل دون حدوث أي مشاكل، ومن أجل أيضا عدم تلف أي من البطاطس التي نقوم بتخزينها لذلك سوف نوضح اليوم الطريقة الصحيحة والمميزة والتي يجب أن نقوم فعلها في تخزين حتى تستمر لوقت طويل، ومن الممكن أن تستمر للعام القادم دون حدوث أي تعفن بها.
طريقة تخزين البطاطس وتفريزها بدون فريزر
يمكن أن نقوم بتخزين البطاطس وتفريزها دون أن نضعها في داخل الفريزر، أو الثلاجة، وذلك بسبب الطريقة السهلة، والسريعة، ولكن تابعي معي عزيزتي هذه الطريقة التي لا تجعلك أن تقوم بشراء البطاطس الجاهزة وتقوم بتخزينها دون أن يحدث أي فساد أو تلف بها.
- يجب أن نقوم باختيار البطاطس السليمة، والصحيحة والتي ليس بها أي خدوش و نضعها في أناء بمفرده حتى نتجنب عدم وجود تلف يحدث لها أثناء التخزين.
- كما يمكن أيضا أن نستغل حبات البطاطس المخدوشة عندما نقوم باستخدامها في يوم أو اثنين من شرائها لأنها لم تدل بعد ذلك في وقت أطول.
- ابدأ في وضع حبات البطاطس التي قمنا باختيارها داخل مكان جاف لا يوجد به أي نور ولا يفضل أن يقول هذا المكان بعيد أو رطوبة.
- نبدأ باختيار صندوق مغلق ولكن يوجد به فتحات للتهوية ونضع في القاع ورق من الجرائد
- ونبدأ بإضافة طبقات من البطاطس.
- ويفضل تطبيق ورقة من الجرائد.
- ومن ضمن درجات الحرارة التي يمكن أن نحافظ على البطاطس من خلالها 10 درجات مئوية وهذا يعتبر المعدل الطبيعي للحصول على بطاطس صحيحة وسليمة يمكن استخدامها في أي وقت ولكن
- من اهم الأشياء التي يجب أن نتجنبها هو عدم أدخال البطاطس في الثلاجة، لأنها سوف تفقد الطعم الرائع الموجود بها.
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أفضل طريقة تخزين البطاطس الفارم فريتس البطاطس من أهم الخضروات التي يمكن أن نقوم بتناولها وذلك بسبب قيمتها الغذائية الرائعة، والاحتواء على العديد من الفيتامينات والمعادن، وبسبب هذه المميزات الموجودة في البطاطس، يمكننا أن نقوم بتخزينها لوقت طويل دون حدوث أي مشاكل، ومن أجل أيضا عدم تلف أي من البطاطس التي نقوم بتخزينها لذلك سوف نوضح اليوم الطريقة الصحيحة والمميزة والتي يجب أن نقوم فعلها في تخزين حتى تستمر لوقت طويل، ومن الممكن أن تستمر للعام القادم دون حدوث أي تعفن بها.
طريقة تخزين البطاطس وتفريزها بدون فريزر
يمكن أن نقوم بتخزين البطاطس وتفريزها دون أن نضعها في داخل الفريزر، أو الثلاجة، وذلك بسبب الطريقة السهلة، والسريعة، ولكن تابعي معي عزيزتي هذه الطريقة التي لا تجعلك أن تقوم بشراء البطاطس الجاهزة وتقوم بتخزينها دون أن يحدث أي فساد أو تلف بها.
- يجب أن نقوم باختيار البطاطس السليمة، والصحيحة والتي ليس بها أي خدوش و نضعها في أناء بمفرده حتى نتجنب عدم وجود تلف يحدث لها أثناء التخزين.
- كما يمكن أيضا أن نستغل حبات البطاطس المخدوشة عندما نقوم باستخدامها في يوم أو اثنين من شرائها لأنها لم تدل بعد ذلك في وقت أطول.
- ابدأ في وضع حبات البطاطس التي قمنا باختيارها داخل مكان جاف لا يوجد به أي نور ولا يفضل أن يقول هذا المكان بعيد أو رطوبة.
- نبدأ باختيار صندوق مغلق ولكن يوجد به فتحات للتهوية ونضع في القاع ورق من الجرائد
- ونبدأ بإضافة طبقات من البطاطس.
- ويفضل تطبيق ورقة من الجرائد.
- ومن ضمن درجات الحرارة التي يمكن أن نحافظ على البطاطس من خلالها 10 درجات مئوية وهذا يعتبر المعدل الطبيعي للحصول على بطاطس صحيحة وسليمة يمكن استخدامها في أي وقت ولكن
- من اهم الأشياء التي يجب أن نتجنبها هو عدم أدخال البطاطس في الثلاجة، لأنها سوف تفقد الطعم الرائع الموجود بها.
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