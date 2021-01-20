سر شعر جارتي الباكستانية كنز رباني رهيب لتطويل الشعر ولن يتوقف شعرك عن النمو ويطول بغزارة دون توقف

سر شعر جارتي الباكستانية كنز رباني رهيب لتطويل الشعر لتطويل الشعر يعاني الكثير من الأشخاص بشكل عام من مشكلة تساقط الشعر والسيدات بشكل خاص، للعديد من الأسباب حيث أن السيدات يحرصون على استخدام مصففات الشعر بشكل دائم وكذلك القيام بتطبيق منتجات مكونة من مواد كيميائية تلحق الضرر لخصلات شعرك على المدى البعيد، مما يجعلها تفقد الكثير من خصلات الشعر وتعاني من وجود فراغات بالشعر ينتج عنها الصلع، ويوجد الكثير من عوامل الطقس التي تسبب تساقط الشعر، ونحن نعلم أن كل ذلك له تأثير سلبي على إطالة وكثافة الشعر الذي يمنحك إطلالة متميزة للشعر بطريقة طبيعية، لذا حرصنا اليوم على أن نوفر لكم وصفات أفضل الطرق الطبيعية لزيادة طول وكثافة الشعر بالمنزل بكونات بسيطة تابعو معنا الوصفة الباكستانية لتطويل الشعربسرعه.

الوصفة الباكستانية لتحفيز وتطويل الشعر

اللبن والمايونيز

قومي بإحضار حبة من البيض وربع كوب من الزبادي وربع كوب من المايونيز، ونقوم بخفق البيض بشكل جيد ويضاف له الزبادي ويقلب ومن ثم المايونيز وتخلط المكونات معاً مع بعضها البعض، ونقوم بخلط المكونات معاً بشكل جيد ويتم تطبيق الخليط على الشعر بشكل متساوي وتدلك برفق، ونقوم بتغطية الشعر بقبعة الاستحمام، ويتركك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالماء البارد والشامبو، مع الحرص على تكرار الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع من أجل تحفيز نمو الشعر.

حليب جوز الهند

يوجد به الكثير من العناصر الغذائية الهامة منها الحديد البوتاسيوم، ويتم من خلال تطبيق كمية مناسبة من حليب جوز الهند ويدلك بها فروة الرأس وتترك لعدة ساعات بشكل يومي حتى نستفيد منه بأكبر قدر ممكن، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة، وسوف تلاحظين بنفسك النتائج ووقف التساقط خلال أيام قليلة.