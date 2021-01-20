أفضل غسول طبيعي للقضاء على جميع مشاكل الفم واللثة وإزالة الرائحة الكريهة من الفم

أفضل غسول طبيعي للقضاء على جميع مشاكل الفم واللثة كثير من الأشخاص يعانون من المشاكل التي تتواجد في الفم، إذا كان من تسوس الاسنان أو من الالم الذي يحدث فيها أو من الرائحة الكريهة، التي تنتج من تناول بعض الأطعمة لذلك هذه ا الرائحة الكريهة التي تتواجد بصفة مستمرة داخل الفم قد تسبب بعض الاحراج ولكن مع إهمال هذه المشكلة سوف تضاعف مما يؤدي إلى حدوث تسوس الأسنان، وتكلفنا العديد من الأموال في عمليات مكلفة ولكن يمكننا أن نقوم بالتخلص من هذه المشاكل بطريقة سهلة، وسريعة، وبسيطة عندما نعتني بالاسنان و نقوم بتنظيفها بشكل مستمر باستخدام الفرشاة الصحية، كما يعني هذا التسوس قد يؤدي من تناول السكريات بشكل مستمر والمشروبات التي تحتوي على كمية من السكر في هذه السكريات تؤثر على رائحة الفم وتسبب له رائحة كريهة من الأحماض وغيرها.

يمكنك عزيزي القارئ أن تستغل صودا الخبز و جل الصبار للتخلص من كافة المشاكل التي تحدث اللثة كما أنه يعمل على القضاء من التورم والتهاب اللثة كما أنه مطهر قوي، يقضي على الرائحة الكريهة التي تسبب لنا في وجود مشاكل، وأحراج أمام الجميع كما أنه يعملان صودا الخبز وجل الصبار على تنظيف الأسنان بشكل جيد وتبيضها، بالإضافة إلى استخدام زيت النعناع على عطري وهو زيت طبيعي يمكن أن نقوم باستخدامه من وقت لآخر لتعطير الفم وإعطاء الانتعاش كامل وزيت شجرة الشاي تعطي تنظيف كامل للأسنان وتقضي على الالتهابات التي تحدث بها.

المكونات:

ملعقة كبيرة من جيل الصبار ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

زيت شجرة الشاي

زيت نعناع عطري.

طريقة التحضير:

نبدأ بوضع زيت شجرة الشاي وجل الصبار والبيكربونات الصوديوم زيت نعناع عطري داخل زجاجة ونقوم بفركها بشكل جيد.

لذلك يمكننا أن نقوم بحفظ هذا المزيج في مكان بارد لحين استخدامه.

طريقة الاستخدام: