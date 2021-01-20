كيف يؤثر كوفيد 19 على الصفيحات الدموية، دوت الخليج واحدة من التأثيرات السلبية التي يتركها مرض كوفيد-19 على المصابين به والتي قد يصل بعضها الى حد خطير ومهدد للحياة.

وبعد تأكيد الاعراض التالية كمؤشر على الاصابة بعدوى فيروس كورونا:

ارتفاع في درجة الحرارة.

السعال وصعوبة التنفس.

التهاب الحلق.

الاسهال والغثيان والتقيؤ.

برز للأمام موضوع تخثر الصفيحات الدموية والتي تؤدي لعدم قدرة الاعضاء على القيام بوظائفها ما قد يسبب الوفاة في بعض الحالات.

في موضوعنا اليوم، نتعرف على تأثير كوفيد 19 على الصفيحات الدموية لدى مرضى كورونا حسبما جاء على موقع "صحتك".

كيف يؤثر كوفيد 19 على الصفيحات الدموية

المضاعفات التخثرية في الدم أو الإرقاء، دوت الخليج واحدة من مضاعفات فيروس كورونا المسجلة في الآونة الأخيرة. ويعاني مرضى كوفيد 19 الشديد من تشوهات تخثر تشبه اعتلال التخثر المنتشر داخل الأوعية والمرتبط بالإنتان. لكن مع اختلاف بينهما يتمثل في زيادة خطر الاصابة بتجلط الدم في الحالة الأولى عوضاً عن النزيف في الحالة الثانية.

وهذا التأثير السلبي يتسبب في الفشل العضوي المتعدد والتجلط لدمى مرضى كورونا، بما فيها احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

والمعروف ان الصفيحات الدموية تلعب دور الدفاع الاول للجسم ضد تلف الاوعية الدموية، وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة Blood تبين للباحثين ان مرض كوفيد 19 يسبب تلف الصفيحات الدموية والخلل الوظيفي لأعضاء الجسم.

كما ان اصابة الخلايا البطانية، وهي الخلايا المبطنة للاوعية الدموية والليمفاوية، يزيد من تفاقم الاصابة بكوفيد 19 ويرفع خطر المرض الشديد والوفاة.

وتعمل هذه الخلايا مع الصفيحات الدموية على ضمان تدفق الدم بشكل سلس وطبيعي، ويتعطل عملهما نتيجة كوفيد 19 والالتهاب وتجلط الدم.

كوفيد 19 يحدث تغيرات جينية في الصفيحات الدموية

وجد الباحثون ان فيروس كورونا يعمد لإحداث تعبير جيني قوي وتغييرات وظيفية في الصفيحات الدموية، ويستطيع الفيروس من خلال التعبير الجيني استخدام المعلومات الجينية في الجسم لصنع منتجات جينية وظيفية تخدمه.

وقد تكون هذه المنتجات بروتينات أو أحد الانواع متعددة الاحماض النووية الريبوزية مثلRNA الريبوسومي، وRNA الناقل وRNA النووي الصغير. ويؤدي ظهور هذه المنتجات لحدوث فرط نشاط في الصفيحات الدموية، قد يساهم في الإصابة بالفسيولوجيا المرضية لـكوفيد-19 عن طريق زيادة تفاعلات الصفيحات الدموية مع كريات الدم البيضاء.

وفي دراسة أجريت في سبتمبر من العام الماضي، اكتشف الباحثون حدوث تغير في التعبير الجيني للصفيحات الدموية والاستجابة الوظيفية لدى مرض كوفيد 19 مقارنة بالأصحاء. فيما أظهر تسلسل الحمض النووي الريبي، حدوث تغيرات في التعبير الجيني للصفيحات الدموية المنتشرة عند المصابين بفيروس كورونا.

الاشخاص الاكثر عرضة لتلف الصفيحات الدموية

تجدر الاشارة الى ان الاشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر القلبية الوعائية، مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، هم أكثر عرضة لخطر الاصابة بمضاعفات الجلطة القلبية نتيجة تلف الصفيحات الدموية بنسبة 20-20% من مرضى كوفيد 19، بينهم المصابون بتجلط الدم عند الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما يزيد هذا الخطر لدى المرضى الذين يعانون من امراض القلب والاوعية الدموية، وقد أظهرت دراسات عدة ان الاشخاص الذين يعانون من هذه الامراض اثناء الاصابة بكوفيد 19، يعانون من مضاعفات شديدة للمرض مع تبعات صحية أسوأ.