 طريقة سهلة وبسيطة لعمل الطحينة الخام بالسمسم الابيض بمقادير مظبوطه

طريقة سهلة وبسيطة لعمل الطحينة الخام بالسمسم تعد الطحينة من المقبلات الأساسية للكثير من الأطعمة حيث أنها تستخدم لعمل السلطات المتنوعة مثل سلطة الباذنجان، مما يجعلها لا يمكننا الاستغناء عنها ونحرص دائماً على شرائها من الخارج، على الرغم من أن طريقة عمل الطحينة السائلة من الطرق السهلة الغير معقدة ولا تحتاج لمكونات صعبة، بل بالعكس مكوناتها متوفرة في كل منزل، التي تتم من خلال حبوب السمسم المحمص وغيرها من المكونات وطرق التحضير السهلة، لذا حرصنا اليوم على أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الطحينة السائلة في المنزل. طريقة عمل الطحينة في المنزل طريقة عمل الطحينة في المنزل تعرفي معنا على طريقة تحضير الطحينة بشكل صحيح وتوفري عليك شرائها من الخارج: المكونات: كوب وربع من السمسم الأبيض الغير محمص.

كوب ونصف من زيت الزيتون.

5 كوب وربع من الدقيق الأبيض مع مراعاة استخدام نفس الكوب لجميع المكونات.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: طريقة التحضير: نقوم بتحضير صينية كبيرة ونفرد بها السمسم الأبيض وينقى حتى أن يتخلص من أي شوائب موجودة به. نقوم بإحضار مقلاة ونضع بها السمسم ومن ثم توضع على نار متوسطة ونقلب بها السمسم حتى أن يحمص بشكل جيد ويصبح لونه ذهبي قليلاً. ترفع المقلاة من على النار وتترك حتى تبرد تماماً. نقوم بإحضار محضر الطعام ونضع بها السمسم حتى يطحن ونحصل على قوام بودر ناعم. نغلق الكبة ونضيف الدقيق على السمسم ويقلب بملعقة حتى تخلط المكونات سوياً ونقوم بتشغيل الكبة من جديد حتى التأكد من تجانس المكونات. نقوم بإضافة الملح وزيت الزيتون بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى أن نحصل على القوام المناسب السميك لحد ما. نضع الطحينة في برطمان نظيف وجاف محكم الغلق ونحتفظ به في الثلاجة حتى أن تكون جاهزة دائماً للاستخدام، مع الأطباق المتنوعة على مائدتك. الوسوم

طريقة سهلة وبسيطة لعمل الطحينة الخام بالسمسم تعد الطحينة من المقبلات الأساسية للكثير من الأطعمة حيث أنها تستخدم لعمل السلطات المتنوعة مثل سلطة الباذنجان، مما يجعلها لا يمكننا الاستغناء عنها ونحرص دائماً على شرائها من الخارج، على الرغم من أن طريقة عمل الطحينة السائلة من الطرق السهلة الغير معقدة ولا تحتاج لمكونات صعبة، بل بالعكس مكوناتها متوفرة في كل منزل، التي تتم من خلال حبوب السمسم المحمص وغيرها من المكونات وطرق التحضير السهلة، لذا حرصنا اليوم على أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الطحينة السائلة في المنزل. طريقة عمل الطحينة في المنزل طريقة عمل الطحينة في المنزل تعرفي معنا على طريقة تحضير الطحينة بشكل صحيح وتوفري عليك شرائها من الخارج: المكونات: كوب وربع من السمسم الأبيض الغير محمص.

كوب ونصف من زيت الزيتون.

5 كوب وربع من الدقيق الأبيض مع مراعاة استخدام نفس الكوب لجميع المكونات.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: طريقة التحضير: نقوم بتحضير صينية كبيرة ونفرد بها السمسم الأبيض وينقى حتى أن يتخلص من أي شوائب موجودة به. نقوم بإحضار مقلاة ونضع بها السمسم ومن ثم توضع على نار متوسطة ونقلب بها السمسم حتى أن يحمص بشكل جيد ويصبح لونه ذهبي قليلاً. ترفع المقلاة من على النار وتترك حتى تبرد تماماً. نقوم بإحضار محضر الطعام ونضع بها السمسم حتى يطحن ونحصل على قوام بودر ناعم. نغلق الكبة ونضيف الدقيق على السمسم ويقلب بملعقة حتى تخلط المكونات سوياً ونقوم بتشغيل الكبة من جديد حتى التأكد من تجانس المكونات. نقوم بإضافة الملح وزيت الزيتون بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى أن نحصل على القوام المناسب السميك لحد ما. نضع الطحينة في برطمان نظيف وجاف محكم الغلق ونحتفظ به في الثلاجة حتى أن تكون جاهزة دائماً للاستخدام، مع الأطباق المتنوعة على مائدتك.

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