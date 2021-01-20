اصنعي بنفسك أقوي مرطب طبيعي لترطيب وتنعيم الشفاه والتخلص من تشققات الشتاء بمكونات منزلية

اصنعي بنفسك أقوي مرطب طبيعي لترطيب وتنعيم الشفاه تنعيم الشفايف وجعلها اللون الوردي الرائع من الأمور المهمة التي يجب أن نقوم بها بشكل دائم لكي نحصل على الجاذبية الرائعة، من ترطيب الشفايف والحفاظ عليها لذلك يمكنك عزيزتي ان تقومي باتباع بعض الوصفات الطبيعية و عمل مرطب ومنعم الشفايف داخل المنزل لأنه سوف تفيدك في الانتهاء من الكثير لمشاكل البشرة، لأنها من صنع يدك ومصنوع من المواد الطبيعية التي تقوم باستخدامها داخل المنزل فلا تسبب لك أى تشققات أو فتحات في البشرة، لذلك تابعي معي هذه الوصفة الفعالة والقوية في تركيب وتنعيم وتوريد الشفايف.

من أفضل الطرق التي يمكن أن نحصل عليها في تنعيم وترطيب الشفايف هو معجون الاسنان، والزبادي فلديهم فعالية قوية في التخلص من الجلد الميت الموجود بالشفايف كما يقوم بالتسهيل علي عليك العديد من الخصائص كما أنه مرطب قوي ومنعم طبيعى و المكونات الموجودة باسهل ما يمكن.

المكونات:-

ملعقة من الخل.

ملعقة من معجون الاسنان الطبيعي.

ملعقة من الزبادي

الطريقة:-

نبدأ بتحضير جميع المكونات جيدا.

ونقوم باستخدام فرشاة الأسنان ونحركها على الشفايف جيدا.

نترك هذا المزيج الرائع على ترطيب الشفايف لمدة عشر دقائق.

ونقوم غسيل الشفايف جيدا.

العسل والليمون من المعروف عنهم، أنهم لديهم العديد من المميزات التي نستطيع أن نحصل عليها عند تطبيق هم على البشرة إذا كانت عمل ماسك طبيعي للبشرة، أو إذا كان للشفايف كما يمكنه أيضا أن نقوم بتنعيم الشفايف من خلال تطبيق عسل وليمون

المكونات:-

نصف ملعقة من العسل.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة:-