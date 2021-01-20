ماذا يحدث في الأسبوع السادس من الحمل؟

تبحث السيدات خلال فترة الحمل عن دليل تفصيلي لمراحل الحمل والتغييرات التي تحدث لكلٍ من الأم والجنين، ويقدم الموقع هذا الدليل لمعرفة كل ما يحدث أسبوعًا بأسبوع، وفي هذا المقال نشرح ما يحدث في الأسبوع السادس من الحمل.

يمكنك الدخول إلى حاسبة الحمل والولادة لتحديد مرحلة الحمل بدقة ومعرفة موعد الولادة المتوقع.

ماذا يحدث للجنين في الأسبوع السادس من الحمل؟

يصل الجنين إلى بداية الأسبوع السادس في شكل قرص مسطح لا يتعدى طوله 2 ملليمتر، والذي يستمر في التحوّر خلال الأسبوع السادس لتكوين جسم بشري وتخليق الأعضاء الحيوية، ويمكن تلخيص الأسبوع السادس من الحمل في عمليتين:

تشكيل الجسم:

كما ذكرنا في الأسبوع الخامس من الحمل، فإن الجنين لا يتّخذ شكلًا واضح المعالم، بل يكون في صورة قرص مسطح مكوّن من ثلاث طبقات ولذلك يُعرف الجنين خلال الأسبوع الخامس بالجنين ثلاثي الطبقات.

خلال الأسبوع السادس من الحمل يبدأ الجنين في اتخاذ شكل واضح، حيث ينطوي القرص الجنيني لتكوين جسم كامل لا يتعدى طوله 5 ملليمتر مُغطى بطبقة من الجلد الرقيق الشفاف، ويظهر في نهاية جسم الجنين ذيل صغير وهو ما سيتحوّر فيما بعد لتكوين العمود الفقري.

يتكوّن بروز واضح في منطقة الصدر حيث يتشكل القلب، ويظهر بروز آخر في الرأس حيث يتكون الدماغ، وتظهر براعم صغيرة على جانبي الجنين يتشكل منها اليدان والقدمان، كما تظهر بروزات صغيرة في الرأس تتشكل فيما بعد لتكوين العينين والأنف والأذنين والقنوات السمعية.

تخليق الأعضاء:

خلال الأسبوع السادس يستمر تخليق القلب والدماغ، ويمكن سماع ضربات قلب الجنين خلال تلك المرحلة باستخدام نوع خاص من أجهزة الموجات فوق الصوتية المزودة بميكروفون، كما يبدأ تخليق بقية الأعضاء مثل أعضاء الجهاز الهضمي والكبد والجهاز البولي والتناسلي والأوعية الدموية وبعض أجزاء الجهاز التنفسي.

فيديو توضيحي لفحص ضربات قلب الجنين بالموجات فوق الصوتية خلال الأسبوع السادس من الحمل:



قد يكون الأسبوع السادس من الحمل هو بداية اكتشاف الحمل، وتظهر مجموعة من العلامات خلال تلك المرحلة:

الغثيان: عادة ما يبدأ غثيان الحمل الصباحي خلال تلك المرحلة، وقد يستمر الغثيان لفترة أطول من فترة الصباح وقد لا يكون مرتبطًا بوقت محدد من اليوم، ورغم كونه أحد أكثر الأعراض شيوعًا إلا أنه لا يحدث لبعض النساء خلال فترة الحمل.

عادة ما يبدأ غثيان الحمل الصباحي خلال تلك المرحلة، وقد يستمر الغثيان لفترة أطول من فترة الصباح وقد لا يكون مرتبطًا بوقت محدد من اليوم، ورغم كونه أحد أكثر الأعراض شيوعًا إلا أنه لا يحدث لبعض النساء خلال فترة الحمل. علامات الثديين: يصبح الثديين أكثر ايلامًا عند الضغط، كما يصبح لون الحلمتين داكنًا قليلًا مع الشعور بوخز بسيط.

يصبح الثديين أكثر ايلامًا عند الضغط، كما يصبح لون الحلمتين داكنًا قليلًا مع الشعور بوخز بسيط. الإرهاق: يظهر عادةً شعور دائم بالإرهاق والكسل والحزن غير المبرر نتيجة للتغييرات الهرمونية خلال شهور الحمل.

يظهر عادةً شعور دائم بالإرهاق والكسل والحزن غير المبرر نتيجة للتغييرات الهرمونية خلال شهور الحمل. كثرة مرات التبوّل: وذلك نتيجة لزيادة حجم الدم وبالتالي زيادة تدفق الدم عبر الكليتين، قد تساهم التغيرات الهرمونية كذلك في وظائف الكلى خلال الشهور الأولى من الحمل مما يؤدي لسرعة امتلاء المثانة وتكرار الشعور بالحاجة للتبوّل.

زيارة الطبيب: يجب زيارة الطبيب فور الشك في حدوث الحمل لتأكيد الحمل وإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد الزيارات الدورية وموعد الولادة.

يجب زيارة الطبيب فور الشك في حدوث الحمل لتأكيد الحمل وإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد الزيارات الدورية وموعد الولادة. اتباع نظام غذائي صحي: يجب الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن يضمن توفير العناصر الغذائية لكلٍ من الأم والجنين، كذلك يُنصح بتجنّب بعض الأغذية والمشروبات خلال الحمل، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات الواجب تجنبها.

يجب الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن يضمن توفير العناصر الغذائية لكلٍ من الأم والجنين، كذلك يُنصح بتجنّب بعض الأغذية والمشروبات خلال الحمل، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات الواجب تجنبها. تناول مكملات حمض الفوليك: يُعد ذلك شديد الأهمية خلال الأسبوع السادس من الحمل لمساعدة تطوّر الجهاز العصبي المركزي للجنين (بما يشمل الدماغ والحبل الشوكي) وتلافي حدوث التشوهات الخلقية الخطرة خلال تلك المرحلة، يُنصح بتناول مكملات حمض الفوليك بجرعة 400 ملليغرام بدءًا من مرحلة التخطيط للحمل وحتى انتهاء الأسبوع الثاني عشر.

يُعد ذلك شديد الأهمية خلال الأسبوع السادس من الحمل لمساعدة تطوّر الجهاز العصبي المركزي للجنين (بما يشمل الدماغ والحبل الشوكي) وتلافي حدوث التشوهات الخلقية الخطرة خلال تلك المرحلة، يُنصح بتناول مكملات حمض الفوليك بجرعة 400 ملليغرام بدءًا من مرحلة التخطيط للحمل وحتى انتهاء الأسبوع الثاني عشر. الامتناع عن التدخين: تنصح وزارة الصحة البريطانية بالامتناع التام عن التدخين وتناول المشروبات الكحولية خلال الحمل.

الانتقال إلى الأسبوع الخامس من الحمل.