احسن كريم لشد الوجه وإزالة التجاعيد بمكونات طبيعية.. بديل البوتوكس

احسن كريم لشد الوجه وإزالة التجاعيد بمكونات طبيعية نقدمه اليكي سيدتي وخاصة إذا كنتي تخطيتي سن الثلاثين من العمر، مع بداية التقدم في العمر تبدأ التجاعيد والخطوط الرفيعة في الظهور وتسبب مظهر غير محبب إلى المرأة، ويمكن التخلص من هذه التجاعيد والخطوط الرفيعة باستخدام حقن البوتوكس ولكنها باهظة الثمن، وهناك الكثيرة لا يحبون استخدامها، لذا من خلال هذا المقال سنوفر اليكي الحل البديل كأحسن كريم لشد البشرة وإزالة التجاعيد من المكونات الطبيعية.احسن كريم لشد الوجه وإزالة التجاعيد بمكونات طبيعية
حيث يتكون الكريم الطبيعي من البطاطس؛ وهي أحد الخضروات التي تساعد على مكافحة علامات الشيخوخة وتقلل من الخطوط الرفيعة وأيضاً تساعد على علاج أثار التجاعيد والحبوب الموجودة بالبشرة وتشدها، وتجعلها ذو إشراقه مميزة، ويرجع السبب إلى احتوائها على فيتامين سي الذي يقوم بدوره بمعالجة الهالات السوداء تحت العين، و معالجه البقع الداكنة، وشد الوجه.
وأيضاً يدخل الزبادي في مكونات الكريم وهو من الأشياء التي تساعد على تجديد البشرة وحمايتها من التجعد، ويعالج الخطوط الرفيعة ويمنعها من الجفاف، واليكم طريقة تحضير كريم طبيعي لشد الوجه:
- احضري حبة كاملة من البطاطس، و قومي بغسلها جيدا ثم توضع في القليل من الماء على نار هادئه حتى تنضج تماما وتصبح سهله الهرس.
- بعد ذلك قومي بهرسها جيدا وأضيفي إليها خمس ملاعق من الماء، ثم القليل من الزبادي ،ويتم خفق المكونات سويا حتى الحصول على قوام كريمي تماما.
- يتم تطبيق الكريم على البشرة النظيفة، ويترك لمده ساعه أو إلى أن يجف تماما، ثم يغسل بالماء الدافئ مع تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً سوف تختفي التجاعيد والخطوط الرفيعة إلى الأبد مع مداومة استخدام الكريم بشكل مستمر.
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احسن كريم لشد الوجه وإزالة التجاعيد بمكونات طبيعية نقدمه اليكي سيدتي وخاصة إذا كنتي تخطيتي سن الثلاثين من العمر، مع بداية التقدم في العمر تبدأ التجاعيد والخطوط الرفيعة في الظهور وتسبب مظهر غير محبب إلى المرأة، ويمكن التخلص من هذه التجاعيد والخطوط الرفيعة باستخدام حقن البوتوكس ولكنها باهظة الثمن، وهناك الكثيرة لا يحبون استخدامها، لذا من خلال هذا المقال سنوفر اليكي الحل البديل كأحسن كريم لشد البشرة وإزالة التجاعيد من المكونات الطبيعية.احسن كريم لشد الوجه وإزالة التجاعيد بمكونات طبيعية
حيث يتكون الكريم الطبيعي من البطاطس؛ وهي أحد الخضروات التي تساعد على مكافحة علامات الشيخوخة وتقلل من الخطوط الرفيعة وأيضاً تساعد على علاج أثار التجاعيد والحبوب الموجودة بالبشرة وتشدها، وتجعلها ذو إشراقه مميزة، ويرجع السبب إلى احتوائها على فيتامين سي الذي يقوم بدوره بمعالجة الهالات السوداء تحت العين، و معالجه البقع الداكنة، وشد الوجه.
وأيضاً يدخل الزبادي في مكونات الكريم وهو من الأشياء التي تساعد على تجديد البشرة وحمايتها من التجعد، ويعالج الخطوط الرفيعة ويمنعها من الجفاف، واليكم طريقة تحضير كريم طبيعي لشد الوجه:
- احضري حبة كاملة من البطاطس، و قومي بغسلها جيدا ثم توضع في القليل من الماء على نار هادئه حتى تنضج تماما وتصبح سهله الهرس.
- بعد ذلك قومي بهرسها جيدا وأضيفي إليها خمس ملاعق من الماء، ثم القليل من الزبادي ،ويتم خفق المكونات سويا حتى الحصول على قوام كريمي تماما.
- يتم تطبيق الكريم على البشرة النظيفة، ويترك لمده ساعه أو إلى أن يجف تماما، ثم يغسل بالماء الدافئ مع تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً سوف تختفي التجاعيد والخطوط الرفيعة إلى الأبد مع مداومة استخدام الكريم بشكل مستمر.
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