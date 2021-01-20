طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في البيت مثل الصالونات

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر، سيدتي إذا كنت بحاجة لتغيير لون شعرك بأقل الإمكانات المتاحة مع الحفاظ على صحة فروة رأسك دون تعرضها لمشاكل صحية، فنقدم لك عالم تلوين الشعر بالمنزل بأبسط الطرق وأيسرها، و مالذي تحتاج إلى معرفته قبل تلوين شعرك إلى اللون الأشقر، فمن المتعارف عليه أن اللون الأشقر من أكثر الألوان المفضلة وبصفة خاصة لذواتي البشرة البيضاء، ولكن الحصول عليه ليس بالأمر اليسير، وبصفة خاصة إذا كان لون شعرك أكثر سوادا فانت بحاجة إلى مواد لتفتيح درجة الشعر بمقدار درجتين عن الدرجة الأساسية، وإليكي طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر بالخطوات التالية: طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر المكونات: اختيار الصبغة المناسبة لطبيعة شعرك.

مشط لتفكيك الشعر المتشابك.

مادة دهنية وليكن”فازلين- كريم مرطب” لعزل الجلد.

قفازات لحماية اليدين من الصبغة.

إناء لخلط مكونات الصبغة.

ورق ألمونيوم لتغطية الشعر.

فرشاة لتوزيع الصبغة. طريقة التحضير والاستخدام: تمشيط الشعر جيدا والتخلص من كافة التشابكات الموجودة فيه.

نقوم بوضع طبقة رقيقة من المادة الدهنية على كلا من” الرقبة_الجبهة_الأذنيين” لتفادي تصبغها بالصبغة.

ارتداء القفازات مع تغطية ثيابك جيدا.

قومي بخلط الصبغة في الوعاء أنبوب أشقر فاتح- أنبوب أشقر غامق_أكسجين بمقدار 20%.

تقوم بمزج الخليط جيدا.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء، ونقوم بتقسيم كل جزء إلى عدد من الخصلات وتوزيع الصبغة على كل خصلة باستخدام الفرشاة ولفها بورق الألومنيوم، حتى الانتهاء من كافة الشعر بنفس الطريقة.

ترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة إلا ربع.

غسل الشعر جيدا للتخلص من الصبغة. لا يعد الانتهاء من صباغة الشعر باللون المتطلب نهاية الأمر، فحسب هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها بعد الانتهاء من ذلك تتمثل في: الاهتمام بالشعر والعناية به.

استخدام الشامبو والبلسم المناسب للشعر.

ترطيب الشعر بالمرطب المناسب، لأن الصبغة تجعله جاف. الوسوم

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر، سيدتي إذا كنت بحاجة لتغيير لون شعرك بأقل الإمكانات المتاحة مع الحفاظ على صحة فروة رأسك دون تعرضها لمشاكل صحية، فنقدم لك عالم تلوين الشعر بالمنزل بأبسط الطرق وأيسرها، و مالذي تحتاج إلى معرفته قبل تلوين شعرك إلى اللون الأشقر، فمن المتعارف عليه أن اللون الأشقر من أكثر الألوان المفضلة وبصفة خاصة لذواتي البشرة البيضاء، ولكن الحصول عليه ليس بالأمر اليسير، وبصفة خاصة إذا كان لون شعرك أكثر سوادا فانت بحاجة إلى مواد لتفتيح درجة الشعر بمقدار درجتين عن الدرجة الأساسية، وإليكي طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر بالخطوات التالية: طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر المكونات: اختيار الصبغة المناسبة لطبيعة شعرك.

مشط لتفكيك الشعر المتشابك.

مادة دهنية وليكن”فازلين- كريم مرطب” لعزل الجلد.

قفازات لحماية اليدين من الصبغة.

إناء لخلط مكونات الصبغة.

ورق ألمونيوم لتغطية الشعر.

فرشاة لتوزيع الصبغة. طريقة التحضير والاستخدام: تمشيط الشعر جيدا والتخلص من كافة التشابكات الموجودة فيه.

نقوم بوضع طبقة رقيقة من المادة الدهنية على كلا من” الرقبة_الجبهة_الأذنيين” لتفادي تصبغها بالصبغة.

ارتداء القفازات مع تغطية ثيابك جيدا.

قومي بخلط الصبغة في الوعاء أنبوب أشقر فاتح- أنبوب أشقر غامق_أكسجين بمقدار 20%.

تقوم بمزج الخليط جيدا.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء، ونقوم بتقسيم كل جزء إلى عدد من الخصلات وتوزيع الصبغة على كل خصلة باستخدام الفرشاة ولفها بورق الألومنيوم، حتى الانتهاء من كافة الشعر بنفس الطريقة.

ترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة إلا ربع.

غسل الشعر جيدا للتخلص من الصبغة. لا يعد الانتهاء من صباغة الشعر باللون المتطلب نهاية الأمر، فحسب هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها بعد الانتهاء من ذلك تتمثل في: الاهتمام بالشعر والعناية به.

استخدام الشامبو والبلسم المناسب للشعر.

ترطيب الشعر بالمرطب المناسب، لأن الصبغة تجعله جاف.

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