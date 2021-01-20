وصفات طبيعية للتخلص من الشيب إلى الأبد على طريقة الجدات

وصفات طبيعية للتخلص من الشيب، عادة ما يظهر الشيب أو الشعر الأبيض مع تقدم العمر؛ ولكن في بعض الأحيان قد يظهر بشكل مبكر لدى الشباب مما يسبب الكثير من الحرج وقلة الثقة بالنفس، ومن هنا تبدأ رحلة صبغ الشعر والبحث عن أفضل الطرق للتخلص من الشيب، ومنهم من يلجأ إلى استخدام الصبغات الكيميائية والتي قد تضر الشعر على المدى البعيد، لذلك تعد الوصفات الطبيعية من أفضل العناصر التي يمكن التخلص من الشيب بواسطتها، ومن خلال هذا الموضوع إليكم وصفات طبيعية للتخلص من الشيب نهائيا.

وصفات طبيعية للتخلص من الشيب

المكونات:

نصف كوب من زيت جوز الهند.

مجموعة من أوراق الكاري الطازجة.

طريقة التحضير والاستخدام:

في إناء مناسب أضيفي أوراق الكاري مع زيت جوز الهند على نار هادئة واتركيهم حتى تمام الغليان، وتتغير أوراق الكاري الخضراء إلى اللون الأسود، بعد ذلك يتم إزالة الخليط من على النار ويترك جانبا حتى يبرد جيدا، نقوم بتصفية الزيت من الأوراق ويتم وضعه في عبوة زجاجية محكمة الغلق، ثم يُستخدم على الشعر المصاب بالشيب ثلاث مرات أسبوعيا، من خلال وضعه على الشعر وتركه لمدة ثلاث ساعات ثم يغسل بالماء والشامبو مع الاستمرار على استخدام هذه الوصفة سوف تتخلصين من الشيب إلى الأبد.

علاج الشيب بالحناء

يمكن التخلص من الشيب بشكل نهائي من خلال استخدام الحناء وهذه الخلطة كان يتم استخدامها من قبل الجدات قديما، حيث تُحضر مجموعة من أوراق الحناء مع كمية قليلة من الماء، ويتم تركهم لمدة ليلة كاملة، بعد ذلك تُهرس الأوراق مع الماء المنقوع فيها و يضاف إليه القليل من اللبن الرائب وقليل من مغلي الكركديه، ويُمزج الخليط جيدا حتى الحصول على معجون ناعم، يُطبق الماسك على الشعر ويترك لمدة 6 ساعات ثم يُغسل، تُكرر الطريقة مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من الشيب إلى الأبد.