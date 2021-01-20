أسهل وأطيب دونات هش وخفيف مثل الجاهز حضريه في البيت بأبسط المكونات

أسهل وأطيب دونات هش وخفيف مثل الجاهز، الدونات يعتبر من أجمل الحلويات المشهورة في مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ المغربي، لانه يتميز بمذاق لا يوجد مثله، ورائحة قوية وشهية للغاية، تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناوله، ويمكن تحضيره بأكثر من حشوة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الدونات المقلية وفي الفرن.

طريقة عمل الدونات المقلية

يعد الدونات من أكثر أنواع الحلويات التي يفضل تناولها في الكثير من المناسبات، ويتسم بسهولة تحضيره، وسوف نذكر إليكم في السطور الآتية بالمكونات اللازمة تحضيرها لعمل دونات.

المقادير

نصف كيلو من الدقيق.

6 ملاعق صغيرة من السكر.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة.

¾ كأس كبير من الحليب الفاتر.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

20 جرام من الفانيلا.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

بيضة صغيرة الحجم.

زيت غزير للقلي.

امزجي الحليب مع الزبدة ومقدار السكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الباودر، والخميرة، والدقيق، وباقي المكونات إلى خليط الزبدة، ثم اخلطيهم مرة أخرى، حتى يتكون خليط يشبه العجينة اللينة. ضعي العجينة في وعاء، ثم غطيها واتركيها جانبا لمدة 70 دقيقة، حتى تتخمر. قومي بفرد العجينة على منضدة نظيفة، ثم قطعيها إلى دوائر متساوية الحجم، ثم اصنعي فجوة صغيرة بجميع الدوائر. ضعي دوائر العجين في صينية، ثم اتركيها جانبا لمدة 30 دقيقة. ضعي الزيت الغزير في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن. وزعي الدونات في الزيت، ثم اتركيه حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي. اسكبي بعض السكر المطحون على سطح الدونات المقلية قبل التقديم، حتى تتزين.

طريقة تحضير الدونات المقلية

وبذلك قد وضحنا إليكم المكونات لعمل الدونات وخطوات تحضيره في المنزل.