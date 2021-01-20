انجح طريقة بسكويت نشادر مقرمش ممكن تعمليها في البيت والمقادير مظبوطة جدا

انجح طريقة بسكويت نشادر ممكن تعمليها في البيت، بسكويت النشادر المقرمش يعتبر من أشهر أنواع البسكويت، التي يفضله الجميع، سواء كبار أو صغار، لانه يتميز بمذاقه الجيد والمقرمش، ورائحته الجذابة، التي تجعل الإقبال عليه بكثرة، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش.

طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش

يعتبر بسكويت النشادر من أكثر أنواع البسكويت المفضلة لدى الكثير من الأشخاص بسبب مذاقه المتميز وقرمشته، وسوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة عن مكونات بسكويت النشادر وخطوات تحضيره.

المقادير:

500 جرام من الزبدة.

¼ كوب كبير من السكر.

2 بيضة كبيرة الحجم.

كيلو من الدقيق الخاص بالحلويات.

ثلث ملعقة كبيرة من النشادر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

امزجي السكر مع مقدار الزبدة جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفي إليه البيض، ثم امزجيهم لمدة 60 ثانية، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي النشادر، والبيكنج باودر، والفانيلا، والدقيق بشكل تدريجي إلى خليط الزبدة، ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة اللينة. اتركي العجينة جانبا لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بتشكيلها حسب الرغبة في صينية. ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة منخفضة، ثم اتركيها حتى ينضج البسكويت. ضعي البسكويت بأطباق التقديم، وقدميه بجانب بعض المشروبات الساخنة.

طريقة تحضير بسكويت النشادر المقرمشطريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال

المقادير:

¼ كأس كبير من السكر الناعم.

450 جرام من الزبدة السائلة.

2 بيضة كبيرة الحجم.

1000 جرام من الدقيق.

10 جرام من النشادر.

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال طازج.

ملعقة متوسطة من قشر البرتقال المطحون.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

وفي نهاية المقال قد شرحنا لكم بالتفاصيل عن مكونات بسكويت النشادر وخطوات تحضيره ومكونات بسكويت البرتقال.