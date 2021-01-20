طريقة عمل شاورما الدجاج على الطريقة السورية الأصلية

تعتبر الشاورما السورية من أكثر الأكلات شهرة في العديد من الدول العربية حيث يفضلها الكثير من الناس كبار أو صغار وذلك لما تتمتع به من طعم ومذاق رائع وفوائد صحية متعددة كما يمتاز المطبخ السوري بنكهة خاصة ومميزة نالت إعجاب الكثيرين لذلك نقدم لكم من خلال تلك المقالة أهم خطوات وطريقة عمل شاورما الدجاج على الطريقة السورية الأصلية بكل تفاصيلها وبطعم رائع ومميز. طريقة عمل شاورما الدجاج على الطريقة السورية طريقة عمل شاورما الدجاج على الطريقة السورية أولاً: المكونات عدد إثنان من صدور الدجاج المقطع إلى شرائح صغيرة.

عدد حبة واحدة من الفلفل الأخضر الرومي والفلفل الألوان ويتم تقطيعهم إلى شرائح.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

عدد إثنان من حبات الطماطم المقطعة مكعبات.

عدد حبتان من البصل متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من بهارات شاورما الدجاج.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

عدد واحد كوب من الزبادي.

زيت نباتي. ثانياً: طريقة التحضير يتم تتبيل قطع الدجاج بالبهارات والزبادي وتترك في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تتشرب التتبيلة. بعد ذلك يتم وضع طاسة ذات حجم مناسب على النار بها القليل من الزيت النباتي ثم يوضع البصل والفلفل الشرائح ويقلب جيداً حتى يذبل البصل قليلاً بعد ذلك توضع الطماطم المقطعة إلى مكعبات وتقلب جيداً مع البصل والفلفل. يتم وضع الدجاج المتبل بالبهارات والزبادي في الطاسة مع البصل والفلفل والطماطم ويتم التقليب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها ويترك على نار متوسطة حتى تمام النضج. بعد النضج توضع الشاورما في طبق التقديم بجانب الخبز وطبق من الأرز الأبيض وتقدم بألف صحة. الوسوم

تعتبر الشاورما السورية من أكثر الأكلات شهرة في العديد من الدول العربية حيث يفضلها الكثير من الناس كبار أو صغار وذلك لما تتمتع به من طعم ومذاق رائع وفوائد صحية متعددة كما يمتاز المطبخ السوري بنكهة خاصة ومميزة نالت إعجاب الكثيرين لذلك نقدم لكم من خلال تلك المقالة أهم خطوات وطريقة عمل شاورما الدجاج على الطريقة السورية الأصلية بكل تفاصيلها وبطعم رائع ومميز. طريقة عمل شاورما الدجاج على الطريقة السورية طريقة عمل شاورما الدجاج على الطريقة السورية أولاً: المكونات عدد إثنان من صدور الدجاج المقطع إلى شرائح صغيرة.

عدد حبة واحدة من الفلفل الأخضر الرومي والفلفل الألوان ويتم تقطيعهم إلى شرائح.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

عدد إثنان من حبات الطماطم المقطعة مكعبات.

عدد حبتان من البصل متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من بهارات شاورما الدجاج.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

عدد واحد كوب من الزبادي.

زيت نباتي. ثانياً: طريقة التحضير يتم تتبيل قطع الدجاج بالبهارات والزبادي وتترك في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تتشرب التتبيلة. بعد ذلك يتم وضع طاسة ذات حجم مناسب على النار بها القليل من الزيت النباتي ثم يوضع البصل والفلفل الشرائح ويقلب جيداً حتى يذبل البصل قليلاً بعد ذلك توضع الطماطم المقطعة إلى مكعبات وتقلب جيداً مع البصل والفلفل. يتم وضع الدجاج المتبل بالبهارات والزبادي في الطاسة مع البصل والفلفل والطماطم ويتم التقليب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها ويترك على نار متوسطة حتى تمام النضج. بعد النضج توضع الشاورما في طبق التقديم بجانب الخبز وطبق من الأرز الأبيض وتقدم بألف صحة.

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