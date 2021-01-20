أفضل طريقة لعمل كيكة السميد بالتفاح بمكونات إقتصادية

أفضل طريقة عمل كيكة السميد بالتفاح، تعد الكيكة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، مكوناتها إقتصادية وعلى قد الإيد، يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة في وقت قصير، ويمكن تحضيرالكيك بالبرتقال أو الزبادي أو الحليب وكلاهما يعطيان طعم مميز ولذيذ للغاية، فتابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل كيكة السميد بالتفاح.

تعد كيكة السميد من ألذ وأطعم أنواع الكيك، تحضر بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، تحتوي الكيكة على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى البروتينات والكالسيوم الموجود بها مما تعطى النشاط والحيوية للجسم، تابعونا للتعرف على مكونات الكيكة.

2 كوب سميد ناعم.

ربع كوب دقيق.

رشة من الملح.

اربع بيضات.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

كوب من الزبيب.

نصف كيلو تفاح مقطع الى قطع صغيرة.

خمس ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة قرفة.

كوب الا ربع من اللبن.