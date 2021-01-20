أفضل طريقة لعمل كيكة السميد بالتفاح بمكونات إقتصادية

أفضل طريقة عمل كيكة السميد بالتفاح، تعد الكيكة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، مكوناتها إقتصادية وعلى قد الإيد، يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة في وقت قصير، ويمكن تحضيرالكيك بالبرتقال أو الزبادي أو الحليب وكلاهما يعطيان طعم مميز ولذيذ للغاية، فتابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل كيكة السميد بالتفاح.أفضل طريقة لعمل كيكة السميد بالتفاح
تعد كيكة السميد من ألذ وأطعم أنواع الكيك، تحضر بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، تحتوي الكيكة على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى البروتينات والكالسيوم الموجود بها مما تعطى النشاط والحيوية للجسم، تابعونا للتعرف على مكونات الكيكة.مكونات الكيك:
- 2 كوب سميد ناعم.
- ربع كوب دقيق.
- رشة من الملح.
- اربع بيضات.
- نصف كوب سكر.
- نصف كوب زبدة.
- كوب من الزبيب.
- نصف كيلو تفاح مقطع الى قطع صغيرة.
- خمس ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة قرفة.
- كوب الا ربع من اللبن.
- تضرب اثنين من البيض في الخلاط الكهربائي، ويضاف اليها كوب الا ربع من اللبن ثم اضافة نصف كمية السكر ونصف كمية الملح والدقيق.
- يضرب كل منهما حتى يصبح لدينا عجينة سائله، ثم يتم خلط السميد مع باقى كمية اللبن ثم يتم وضعهم على النار حتى يغلي.
- يضاف اليهم ربع كوب من الزبدة ثم يرفع على النار حتى يغلي مع التقليب المستمر، حتى يتكثف الخليط ثم يرفع من على النار وتركه حتى يبرد.
- يضاف التفاح والزبيب الى خليط البيض والسكر والدقيق ثم يقلب جيداً ثم يضاف الى السميد المغلي و تقلب جميع المكونات معاً.
- نحضر صينيه الكيك تدهن بالقليل من الزبده وترش بالدقيق ثم يصب فيها خليط الكيك.
- يتم خفق باقي كمية اللبن والقرفة والسكر والبيض، ويتم عمل حفره في العجينه بالملعقه ثم يصب فيها فيها مزيج البيض والزبادي والسكر،و تدخل الصينيه الفرن حتى تنضج الكيكه وتخرج من الفرن ثم تقدم.
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أفضل طريقة عمل كيكة السميد بالتفاح، تعد الكيكة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، مكوناتها إقتصادية وعلى قد الإيد، يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة في وقت قصير، ويمكن تحضيرالكيك بالبرتقال أو الزبادي أو الحليب وكلاهما يعطيان طعم مميز ولذيذ للغاية، فتابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل كيكة السميد بالتفاح.أفضل طريقة لعمل كيكة السميد بالتفاح
تعد كيكة السميد من ألذ وأطعم أنواع الكيك، تحضر بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، تحتوي الكيكة على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى البروتينات والكالسيوم الموجود بها مما تعطى النشاط والحيوية للجسم، تابعونا للتعرف على مكونات الكيكة.مكونات الكيك:
- 2 كوب سميد ناعم.
- ربع كوب دقيق.
- رشة من الملح.
- اربع بيضات.
- نصف كوب سكر.
- نصف كوب زبدة.
- كوب من الزبيب.
- نصف كيلو تفاح مقطع الى قطع صغيرة.
- خمس ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة قرفة.
- كوب الا ربع من اللبن.
- تضرب اثنين من البيض في الخلاط الكهربائي، ويضاف اليها كوب الا ربع من اللبن ثم اضافة نصف كمية السكر ونصف كمية الملح والدقيق.
- يضرب كل منهما حتى يصبح لدينا عجينة سائله، ثم يتم خلط السميد مع باقى كمية اللبن ثم يتم وضعهم على النار حتى يغلي.
- يضاف اليهم ربع كوب من الزبدة ثم يرفع على النار حتى يغلي مع التقليب المستمر، حتى يتكثف الخليط ثم يرفع من على النار وتركه حتى يبرد.
- يضاف التفاح والزبيب الى خليط البيض والسكر والدقيق ثم يقلب جيداً ثم يضاف الى السميد المغلي و تقلب جميع المكونات معاً.
- نحضر صينيه الكيك تدهن بالقليل من الزبده وترش بالدقيق ثم يصب فيها خليط الكيك.
- يتم خفق باقي كمية اللبن والقرفة والسكر والبيض، ويتم عمل حفره في العجينه بالملعقه ثم يصب فيها فيها مزيج البيض والزبادي والسكر،و تدخل الصينيه الفرن حتى تنضج الكيكه وتخرج من الفرن ثم تقدم.
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