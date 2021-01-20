طريقة عمل المكدوس السوري الاصلي بأسهل الخطوات بكل تكاته

المدوس السوري من أبرز أنواع المقبلات التي تقدم في سوريا والكثير من الدول العربية، حيث أنها منتشر في الكثير من الدول ولكن لا يخلو أي منزل في سوريا من وجوده، ويتم تقديمه كطبق رئيسي مع وجبة الإفطار، ويتم القيام بتحضير المكدوس بموسم الباذنجان، ومن الممكن تخزينه في الثلاجة من خلال وضعه في زيت الزيتون، وتحتاج لعدة خطوات بسيطة للقيام بتحضيره، ونحن اليوم نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل المكدوس السوري في المنزل مع العلم أن هذه الوصفة كبيرة وتكفي للكثير من الأشخاص تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك.

تعرفي معنا على أهم المكونات المستخدمة وطريقة تحضير المكدوس السوري في المنزل ونضمن لك الحصول على طعم مميز:

المكونات:

2 كليو من الباذنجان صغير الحجم.

500جرام من الملح الصخري.

5 لتر من الماء.

مكونات الحشو:

كليو واحد من الفلفل الأحمر الحار.

5 فصوص من الثوم.

نصف كليو الجوز.

4 ملاعق من الملح الصخري.

زيت الزيتون.

طريقة عمل المكدوس:

على الرغم من سهولة تحضير المكدوس السوري ولكنه يحتاج للكثير من الوقت حتى أن ينضج ويكون صالح للاستخدام ويتم تحضيره كالآتي: