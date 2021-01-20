طريقة عمل سندويشات زنجر الدجاج بألذ وأسهل طريقة لم تجربوها من قبل أحلى من المطاعم

تعد سندويشات زنجر الدجاج من الأكلات اللذيذة والشهية، ويعشقها الصغار والكبار. ويلجأ الكثيرون إلى شرائها من المطاعم، لذا تلجا ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المطاعم، لضمان جودتها وصحتها. وسوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات سندويشات زنجر الدجاج وطريقة تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة وشهية أحلى من المطاعم.

مكونات سندويشات زنجر الدجاج

تتكون سندويشات زنجر الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وهي كالآتي:

مقادير تتبيلة الدجاج

750 جم فيليه دجاج مقطع شرائح رفيعة.

3 ملعقة كبيرة صلصة ويستشر (Worcestershire).

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة مسطردة.

2 كوب دقيق.

ربع كوب نشا.

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

زيت غزير للقلي.

مقادير الصوص

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

3 ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة صلصة حارة أو شطة.

رشة ملح.

مقادير الحشوة

خبز فينو.

شرائح جبنة شيدر.

شرائح لنشون.

شرائح طماطم.

حزمة خس.

طريقة التحضير

يتم تحضير سندويشات زنجر الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي: