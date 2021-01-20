طريقة عمل سندويشات زنجر الدجاج بألذ وأسهل طريقة لم تجربوها من قبل أحلى من المطاعم

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تعد سندويشات زنجر الدجاج من الأكلات اللذيذة والشهية، ويعشقها الصغار والكبار. ويلجأ الكثيرون إلى شرائها من المطاعم، لذا تلجا ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المطاعم، لضمان جودتها وصحتها. وسوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات سندويشات زنجر الدجاج وطريقة تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة وشهية أحلى من المطاعم.مكونات سندويشات زنجر الدجاج
تتكون سندويشات زنجر الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وهي كالآتي:
مقادير تتبيلة الدجاج
- 750 جم فيليه دجاج مقطع شرائح رفيعة.
- 3 ملعقة كبيرة صلصة ويستشر (Worcestershire).
- ملعقة كبيرة خل.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة زنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة مسطردة.
- 2 كوب دقيق.
- ربع كوب نشا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- زيت غزير للقلي.
مقادير الصوص
- 2 ملعقة كبيرة مايونيز.
- 3 ملعقة كبيرة كاتشب.
- ملعقة كبيرة صلصة حارة أو شطة.
- رشة ملح.
مقادير الحشوة
- خبز فينو.
- شرائح جبنة شيدر.
- شرائح لنشون.
- شرائح طماطم.
- حزمة خس.
يتم تحضير سندويشات زنجر الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي:
- أولا نتبل الدجاج، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه صلصة ويستشر وخل وملح وفلفل أسود وشطة وثوم بودر وزنجبيل بودر ومسطرة، ثم نخلطهم جيدا ونضيف الدجاج ونقلبهم جيدا.
- ثم نغطي وعاء الدجاج بكيس نايلون مطبخ ونضعه في الثلاجة (يفضل وضع الدجاج في التتبيلة ليلة كاملة).
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الدقيق والنشا والبيكينج بودر والملح والفلفل الأسود والشطة والزنجبيل والبابريكا ونخلطهم جيدا.
- ثم نخرج الدجاج من الثلاجة ونضعه في خليط الدقيق، ونقلبه جيدا، ثم نغمسه مرة واحدة في إناء به ماء، ثم نضعه في خليط الدقيق مرة ثانية ونقلبه جيدا.
- ثم نضع مقلاة واسعة على نار متوسطة، ونضيف إليها زيت غزير، وعندما يسخن الزيت نضع بها الدجاج، ونقلبه من الجانبين حتى يصبح لونه ذهبي وكرسبي.
- ثم نخرج الدجاج على مناديل مطبخ حتى تمتص الزيت، ونضعها جانبا.
- ثم نحضر الصوص، نحضر وعاء ونضيف إليه المايونيز والكاتشب والصلصة الحارة والشطة والملح ونقلبهم جيدا، وبذلك يصبح الصوص جاهز.
- ثم نضع الدجاج الكرسبي في السندويشات مع الصوص وشرائح لنشون وشرائح جبنة شيدر وشرائح طماطم وخس.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد سندويشات زنجر الدجاج من الأكلات اللذيذة والشهية، ويعشقها الصغار والكبار. ويلجأ الكثيرون إلى شرائها من المطاعم، لذا تلجا ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المطاعم، لضمان جودتها وصحتها. وسوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات سندويشات زنجر الدجاج وطريقة تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة وشهية أحلى من المطاعم.مكونات سندويشات زنجر الدجاج
تتكون سندويشات زنجر الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وهي كالآتي:
مقادير تتبيلة الدجاج
- 750 جم فيليه دجاج مقطع شرائح رفيعة.
- 3 ملعقة كبيرة صلصة ويستشر (Worcestershire).
- ملعقة كبيرة خل.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة زنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة مسطردة.
- 2 كوب دقيق.
- ربع كوب نشا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- زيت غزير للقلي.
مقادير الصوص
- 2 ملعقة كبيرة مايونيز.
- 3 ملعقة كبيرة كاتشب.
- ملعقة كبيرة صلصة حارة أو شطة.
- رشة ملح.
مقادير الحشوة
- خبز فينو.
- شرائح جبنة شيدر.
- شرائح لنشون.
- شرائح طماطم.
- حزمة خس.
يتم تحضير سندويشات زنجر الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي:
- أولا نتبل الدجاج، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه صلصة ويستشر وخل وملح وفلفل أسود وشطة وثوم بودر وزنجبيل بودر ومسطرة، ثم نخلطهم جيدا ونضيف الدجاج ونقلبهم جيدا.
- ثم نغطي وعاء الدجاج بكيس نايلون مطبخ ونضعه في الثلاجة (يفضل وضع الدجاج في التتبيلة ليلة كاملة).
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الدقيق والنشا والبيكينج بودر والملح والفلفل الأسود والشطة والزنجبيل والبابريكا ونخلطهم جيدا.
- ثم نخرج الدجاج من الثلاجة ونضعه في خليط الدقيق، ونقلبه جيدا، ثم نغمسه مرة واحدة في إناء به ماء، ثم نضعه في خليط الدقيق مرة ثانية ونقلبه جيدا.
- ثم نضع مقلاة واسعة على نار متوسطة، ونضيف إليها زيت غزير، وعندما يسخن الزيت نضع بها الدجاج، ونقلبه من الجانبين حتى يصبح لونه ذهبي وكرسبي.
- ثم نخرج الدجاج على مناديل مطبخ حتى تمتص الزيت، ونضعها جانبا.
- ثم نحضر الصوص، نحضر وعاء ونضيف إليه المايونيز والكاتشب والصلصة الحارة والشطة والملح ونقلبهم جيدا، وبذلك يصبح الصوص جاهز.
- ثم نضع الدجاج الكرسبي في السندويشات مع الصوص وشرائح لنشون وشرائح جبنة شيدر وشرائح طماطم وخس.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
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