حلى كرات البسكويت و الشوكلاته في خمس دقائق وبمكونات متوفرة بكل بيت

حلى كرات شوكولاتة سريعة التحضير بدون فرن، الكثير من الطهاة يجأن إلى طهي الحلويات بدون فرن، فتتميز تلك الحلويات المصنعة من الشوكولاته بالشكل والطعم الخاص المميز، وابتكارات صنع الحلوى لا تنتهي ويعشقها كل من الكبار والصغار ونتعلم من تلك المطابخ العالمية طريقة إعداد الحلويات السريعة والسهلة، وتحضر في وقت قليل يمكنك أن تعدي مع أولادك حلى سريع بالشوكولاته واستمتعي معهم بأوقات عمل كرات شوكولاته في وقت مميز لا ينسى، وسنعد اليوم مثل الطهاة حلويات مبدعة بنكهات مختلفة، وضيفي لمسات مميزة على وصفات حلويات التي تخصك بأفكار جديدة مدهشة تفخرين بها من صنع يديك وتتميزين بصنع أشهى الحلويات الشهية التي تمتع بها كل أسرتك. مكونات عمل حلى كرات شوكولاته الملونة نحتاج إلى كوب من كريمة الخفق الكاملة الدسم. كمية من مكسرات المجروشة ومفرومة ناعم. مثل كوب من عين الجمل المفروم ناعم. كوب من فستق المجروش ناعم على حسب رغبتك. كمية من شوكولاته الداكنة المحلاة. طريقة تحضير كرات شوكولاته الملونة لذيذة بوعاء عميق يتم وضع الكريمة وتسخينها فقط ويمكنك زيادة الكمية على حسب رغبتك أو كمية التي ترغبين بها.

ثم بوعاء آخر ضيفي كريمة الخفق كاملة الدسم وعليها الشوكلاته المبشورة ومسحوق عين الجمل أو المكسرات التي ترغبين بها وقمت بفرمها.

ثم قومي بمزج كل المكونات مع بعضها حتى يكون لديك مزيج له قوام متجانس، ضيفي المزيج تلك داخل وعاء من بلاستيك المعقم واحكمي غلقه، وبعدها ضعي تلك المكونات في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

ستلاحظين أن قوام المزيج أصبح ثقيل متماسك مثل قوام الآيس كريم المجمد، اخرجي مزيج كرات الشوكولاته من الثلاجة.

ثم ضعي بودرة الشوكلاته المحلاة في وعاء أو الكاكاو الناعم المحلي، واغمسي بها كرات الشوكولاته وعين الجمل التي قمتي بإعدادها ويجب أن تغطى كل كرات شوكولاته بالكاكاو المحلى تغطية كاملة.

وعلى صينية مبطنة بورق الزبدة يمكنك رص كرات شوكولاته وتترك لمدة ربع ساعة، ثم داخل الثلاجة لتتماسك أكثر وتكون جاهزة للتقديم.

كما يمكنك استخدام الشوكلاته البيضاء المذابة بدلا من الكاكاو أو شوكولاته مذابة محلاه وغمسي بها الكرات وتزين بشوكلاته الملونة وبذلك أصبح لديك حلى كرات الشوكولاته الملونة مثل المحلات تماما. مكونات عمل حلى كرات شوكولاته الملونةطريقة تحضير كرات شوكولاته الملونة لذيذة الوسوم

حلى كرات شوكولاتة سريعة التحضير بدون فرن، الكثير من الطهاة يجأن إلى طهي الحلويات بدون فرن، فتتميز تلك الحلويات المصنعة من الشوكولاته بالشكل والطعم الخاص المميز، وابتكارات صنع الحلوى لا تنتهي ويعشقها كل من الكبار والصغار ونتعلم من تلك المطابخ العالمية طريقة إعداد الحلويات السريعة والسهلة، وتحضر في وقت قليل يمكنك أن تعدي مع أولادك حلى سريع بالشوكولاته واستمتعي معهم بأوقات عمل كرات شوكولاته في وقت مميز لا ينسى، وسنعد اليوم مثل الطهاة حلويات مبدعة بنكهات مختلفة، وضيفي لمسات مميزة على وصفات حلويات التي تخصك بأفكار جديدة مدهشة تفخرين بها من صنع يديك وتتميزين بصنع أشهى الحلويات الشهية التي تمتع بها كل أسرتك. مكونات عمل حلى كرات شوكولاته الملونة نحتاج إلى كوب من كريمة الخفق الكاملة الدسم. كمية من مكسرات المجروشة ومفرومة ناعم. مثل كوب من عين الجمل المفروم ناعم. كوب من فستق المجروش ناعم على حسب رغبتك. كمية من شوكولاته الداكنة المحلاة. طريقة تحضير كرات شوكولاته الملونة لذيذة بوعاء عميق يتم وضع الكريمة وتسخينها فقط ويمكنك زيادة الكمية على حسب رغبتك أو كمية التي ترغبين بها.

ثم بوعاء آخر ضيفي كريمة الخفق كاملة الدسم وعليها الشوكلاته المبشورة ومسحوق عين الجمل أو المكسرات التي ترغبين بها وقمت بفرمها.

ثم قومي بمزج كل المكونات مع بعضها حتى يكون لديك مزيج له قوام متجانس، ضيفي المزيج تلك داخل وعاء من بلاستيك المعقم واحكمي غلقه، وبعدها ضعي تلك المكونات في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

ستلاحظين أن قوام المزيج أصبح ثقيل متماسك مثل قوام الآيس كريم المجمد، اخرجي مزيج كرات الشوكولاته من الثلاجة.

ثم ضعي بودرة الشوكلاته المحلاة في وعاء أو الكاكاو الناعم المحلي، واغمسي بها كرات الشوكولاته وعين الجمل التي قمتي بإعدادها ويجب أن تغطى كل كرات شوكولاته بالكاكاو المحلى تغطية كاملة.

وعلى صينية مبطنة بورق الزبدة يمكنك رص كرات شوكولاته وتترك لمدة ربع ساعة، ثم داخل الثلاجة لتتماسك أكثر وتكون جاهزة للتقديم.

كما يمكنك استخدام الشوكلاته البيضاء المذابة بدلا من الكاكاو أو شوكولاته مذابة محلاه وغمسي بها الكرات وتزين بشوكلاته الملونة وبذلك أصبح لديك حلى كرات الشوكولاته الملونة مثل المحلات تماما. مكونات عمل حلى كرات شوكولاته الملونةطريقة تحضير كرات شوكولاته الملونة لذيذة

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