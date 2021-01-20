طريقة عمل كيكة الشيكولاته باللبن بخطوات بسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود

طريقة عمل كيكة الشيكولاته باللبن، تعد الكيكة من ألذ الحلويات الشرقية والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، يفضلها الكثير من الأشخاص لمذاقها الهش والطري، تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات بكثرة، وتقدم على وجبة الإفطار كوجبة سريعة، يمكن تحضيرها بمكونات اقتصادية وموجودة في كل منزل، يمكن تحضيرها بالزبادي، أو الشيكولاته،و البرتقال، ويمكن تحضير كيكة السميد كوجبة جانبية للعديد من الحلويات، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة باللبن.

تعد كيكة الشوكولاته من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الأطفال قبل الكبار، يمكن تحضيرها في المنزل بأكثر من طريقة، ولا بد من تحضيرها في المنزل بإستمرار وتقديمها لعائلتك مع كوب القهوة أو الحليب لآنها تعطي مذاق رائع وشهي.

2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من السكر البودر.

كوب من السمن.

ثمان بيضات.

كيس فانيليا.

كيس بيكنج بودر.

أربع ملاعق كبيرة كاكاو.

كوب من اللبن.