طريقة عمل كيكة الشيكولاته باللبن بخطوات بسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود

طريقة عمل كيكة الشيكولاته باللبن، تعد الكيكة من ألذ الحلويات الشرقية والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، يفضلها الكثير من الأشخاص لمذاقها الهش والطري، تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات بكثرة، وتقدم على وجبة الإفطار كوجبة سريعة، يمكن تحضيرها بمكونات اقتصادية وموجودة في كل منزل، يمكن تحضيرها بالزبادي، أو الشيكولاته،و البرتقال، ويمكن تحضير كيكة السميد كوجبة جانبية للعديد من الحلويات، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة باللبن.طريقة عمل كيكة الشيكولاته باللبن
تعد كيكة الشوكولاته من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الأطفال قبل الكبار، يمكن تحضيرها في المنزل بأكثر من طريقة، ولا بد من تحضيرها في المنزل بإستمرار وتقديمها لعائلتك مع كوب القهوة أو الحليب لآنها تعطي مذاق رائع وشهي.مكونات كيك الشوكولاته:
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- كوب ونصف من السكر البودر.
- كوب من السمن.
- ثمان بيضات.
- كيس فانيليا.
- كيس بيكنج بودر.
- أربع ملاعق كبيرة كاكاو.
- كوب من اللبن.
- يتم خلط الزبدة مع السكر جيدا حتى يصبح كالكريمة الهشة، ثم يتم اضافة اللبن الى الزبدة مع الاستمرار بالتقليب.
- يتم ضرب بياض البيض جيدا حتى يصبح هشا، ثم يضاف الى خليط السكر واللبن.
- يخلط الدقيق والبيكنج باودر ثم يضاف لخليط اللبن تم خلطها جيدا باستخدام الملعقه حتى تختلط المكونات جيدا.
- يتم تقسيم الخليط الى قسمين قسم يضاف له الكاكاو بعد إذابته في القليل من اللبن، والقسم الأخر يترك كما هو.
- يحضر قالب الكيك ويدهن بالسمن ويرش بالقليل من الدقيق ويصب القليل من خليط الكيك الفاتح مع صب القليل من خريطة الشيكولاتة حتى الإنتهاء من الكمية.
- تدخل الفرن على درجه حراره متوسطه حتى ينضج ويتم تحمير الكيك من الوجه، ثم يخرج الكيك من الفرن ويقلب على منخل سلك وتترك حتى تبرد ثم تقدم.
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