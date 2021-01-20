من نص كيلو لحمه عملت 2 كيلو برجر وبطريقة بسيطة ومكونات موجودة في البيت وشكلته بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة تحضير برجر اللحم بطريقة سهلة وبسيطة، يعتبر البرجر أو الهمبرغر من أكثر الوجبات المحببة لدى الأطفال والشباب كما أنها من أكثر الأكلات المنتشرة في العالم لأنه يتم تحضيره بسهولة كما أنه يمكن تحضيرها بأكثر من وصفة منها باللحم البقري ومنها بالدجاج ويمكن تحضيره بالاجبان والخضار والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم كيفية تحضير البرجر البيتي بطريقة سهلة وبسيطة .

طريقة تحضير برجر اللحم بطريقة سهلة وبسيطة

يحتوي البرجر بالعديد من المكونات الضرورية لصحة الجسم ، كما يجب تخضيره في المنزل لضمان تحضيره بطريقة صحية .

لحم بقرى مفروم ناعم جداً بمقدار ½ كيلو .

بصلة واحدة صغيرة مبشورة ناعم جداً .

3 فصوص ثوم مهروس ناعم جداً .

ملعقة واحدة كبيرة من الكاتشب .

2 ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم .

½ ملعقة كبيرة من الخردل .

½ ملعقة صغيرة من الملح ويمكن التزويد حسب الرغبة .

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود .

½ ملعقة صغيرة من السبع بهارات ( أي بهارات مشكل ) .

¼ ملعقة صغيرة من القرفة .

زيت للقلي .

أولاً يجب فرم اللحمة ناعم جداً ونفرم أيضاً البصل ونضعه في وعاء عميق وقلبهم جيداً .

نضيف الثوم على اللحمة والبصل بعد فروم الثوم ناعم جداً .

ثم نضيف عليهم الكاتشب والخردل والبقسماط والسبع بهارات والملح والفلفل الأسود والقرفة إلى خليط اللحم ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

نقوم بتقسيم اللحم إلى قطع متساوية الحجم على شكل قرص ونرصها في طبق آخر، ثم نتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعه أو اكثر .

ثم نضع الزيت في المقلاة حوالى 2 ملعقة كبيرة ونتركه حتى يسخن ثم نضيف إلى الزيت البرجر ونتركها لمدة دقيقتين ثم تقلب على الوجه الآخر حتى يتم النضج تماماً .

وأخيراً تقدم أقراص البرجر وهي ساخنة مع البطاطس المحمرة والكاتشب وبالهناء….

مكونات عمل البرجر في المنزلطريقة تحضير البرجر في المنزل

ملحوظة :