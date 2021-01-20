صبغات شعر طبيعية بالبنجر والقهوة لصبغ الشعر باللون الأحمر والبني طبيعياً

صبغات شعر طبيعية بالبنجر والقهوة، تلجأ العديد من السيدات إلى تغيير لون شعرها بين الحين والأخر، وذلك لمواكبة الموضة أو كنوع من التغيير والتجديد، لذلك تلجأ العديد من السيدات إلى صبغ شعرهم في صالونات التجميل بأسعار باهظة، ولكن تعد بعض الصبغات ضرر على الشعر، لأنها تحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي تسبب التساقط، وتؤدي لنتيجه عكسيه على المدى البعيد، حيث أن هناك صبغات طبيعية للشعر تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام بالإضافة إلى أنها آمنة على الشعر ومغذية له في نفس الوقت فتابعونا من خلال هذا المقال التعرف على الصبغات الطبيعية للشعر.

تعد تلك الصبغات الطبيعية من أفضل الصبغات على الاطلاق لأنها طبيعية وأمنة على الشعر، و بعيدة كل البعد عن الصبغات التي تحتوى على مواد كيميائية تؤدي لتساقط الشعر، فمن خلال هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم صبغه البنجر والقهوة والتي تعد من أفضل أنواع الصبغة على الإطلاق.

تعد القهوة من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في صبغ الشعر بطريقة طبيعية وتعطي اللون البني اللامع.

تحضر كمية من القهوة مع كمية متساوية من الماء، ثم ترفع على النار ويترك ليغلي لمدة 10 دقائق مع التقليب المستمر، ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد او تصبح فاتره.

يغسل الشعر ثم يجفف ويوزع الخليط على الشعر بالتساوي ثم يوضع على الشعر كيس بلاستيكي و تترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة كاملة حتى الحصول على اللون البني.

ثم يغسل الشعر بالبلسم ووضع أى نوع كريم مرطب.

يعد البنجر من المكونات الطبيعية التي تعطي لوناً أحمر، لا يستخدم البنجر في الطعام فقط بل يدخل في مستحضرات التجميل وصبغ الشعر، ويعطي للشعر اللون الأحمر الناري.