أضرار استخدام المخدر قبل إزالة الشعر و أفضل مخدر موضعي قوي

أضرار استخدام المخدر قبل إزالة الشعر ، قد لا تعلم عنه الكثير من النساء شيئًا، ولكن قبل أي شيء دعونا نتعرف على المخدر الموضعي للبشرة، وما تفعله المخدرات الموضعية بالبشرة والجسم، وكيف تؤثر على على الجسم، خاصة المنطقة الحساسة، حيث تلجأ النساء عمومًا، لاستخدام الكريم المخدر قبل إزالة الشعر من المناطق الحساسة بوجه عام.

المخدر الموضعي هو عبارة عن كريم، يمكنك شراؤه من الصيدلية، و مثل مخدر ليدوكايين لازالة الشعر، أو كريم بيردوكايين مخدر للمنطقة الحساسة لإزالة الشعر، وكلها منتجات طبية آمنة، يمكن لأي سيدة استخدامه، فهو يعمل على التسبب في حدوث شلل لفترة من الوقت، في سطح البشرة المراد إزالة الشعر منها.

وعلى الرغم من أن المخدر الموضعي قبل إزالة الشعر، هو منتج آمن لأنه طبي، إلا أن الإفراط في استخدام مثل هذه المنتجات، قد يتسبب في حدوث بعض الأضرار للبشرة.

وتتكون البشرة من طبقتين، إحداهما طبقة البشرة العلوية، والأخرى هي الطبقة السفلية وتسمى بالأدمة، وهي التي تكمن فيها جذور الشعر، وفيها أيضًا النهايات العصبية، التي تجعلك تشعرين بالألم عند نزع الشعر، بالوسائل التقليدية مشل الشفرات أو السويت.

يعمل كريم المخدر الموضعي، على تخدير طبقة الأدمة والنهايات العصبية، فتبدئين في عدم الشعور بالألم، عند نزع الشعر من جذوره، خاصة إزالة الشعر من المنطقة الحساسة، ولهذا السبب تعمل تلك الكريمات على التخدير قبل إزالة الشعر، ولكن لا يجب الإفراط في استخدامها، لأن لها أضرار كثيرة.

أضرار المخدر قبل إزالة الشعر تكمن في أن الكريم المخدر، يقوم بسد المسام وقفل الإشارات العصبية في جسم من يستخدمه، ما يؤدي إلى حدوث العديد من الآثار الجانبية الضارة، التي قد تؤدي إلى اضطرار الشخص للذهاب إلى المشفى، ومن أهم أضرار المخدر الموضعي لإزالة الشعر:

رد الفعل التحسسي للبشرة، تجاه الكريم مثل الاحمرار والتورم. تهيج البشرة في مكان وضع الكريم. تشوش الرؤية قليلًا. ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم. دوار مفاجيء.

كريم بريدوكايين هو أحد أشهر كريمات التخدير الموضعي الآمنة، وذلك نظرًا لأنه منتج طبي معروف، وحاصل على تصاريح طبية عالمية مطابقة للمواصفات، وهو يعمل على تخدير العديد من مناطق الجسم مثل الساقين والذراعين والمنطقة الحساسة.

ولكن احذري من استخدام كريم الليدوكايين؛ وهو أحد منتجات أسرة البريدوكايين المعروفة، بكميات كبيرة لأن استخدامه بكميات كبيرة على الذراعين والساقين، قد يؤدي إلى حدوث الأضرار السابق ذكرها، بل وأكثر.

يمكنك استخدام كريم بريدوكايين لازالة الشعر، بكميات صغيرة على الذراعين والساقين، والبدء بإزالة الشعر بمجرد الشعور بخدر موضعي في المنطقة المراد نزع الشعر منها. وقد قمت بتجربة بيردوكايين عند بدء تجربتي في تبييض الركب والأكواع، وحصلت وقتها على نتيجة مرضية للغاية، أثناء تنظيف بشرتي ونزع الشعر منها.

قومي بتنظيف البشرة أولا، وذلك حتى تستخدمي كمية قليلة من الكريم دون أن تفرطي في وضعه، إذا ما كانت البشرة غير نظيفة ولا يستطيع الكريم، العمل عليها بشكل مباشر.

لا تضعي الكريم على بشرة مجروحة، أو بها خدوش حتى تشفى تمامًا.

يمكنك ارتداء قفاز عند وضع الكريم المخدر لإزالة الشعر، وذلك حتى لا تتخدر أطراف أصابعك.

قومي بدهان كمية صغيرة من الكريم على بشرتك.

انتظري خمس دقائق حتى تتشرب البشرة للكريم المخدر، وتبدئين في الشعور بخدر في المنطقة.

يمكنك إزالة الشعر بالطرق التقليدية، مع سر إزالة الشعر بدون ألم من المناطق الحساسة، وهو كريم المخدر الموضعي، ولكن استخدميه بكمية قليلة، حتى لا تتعرضي إلى أضرار استخدام الكريم الموضعي إزالة الشعر.

يعد كريم ليدوكايين، وكريم بريدوكايين، من أفضل كريمات إزالة الشعر موضعيًا من المنطقة الحساسة، وباقي مناطق الجسم، ولكن مع الحرص على استخدامهما بكميات كبيرة، حتى لا تتسبب في حدوث أية أضرار للبشرة.