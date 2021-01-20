طريقة عمل كريب حادق باللحم المفروم في المنزل والطعم احلي من المطاعم ، الكريب يعتبر من الأكلات السهلة والبسيطة واللذيذة التي يحبها الجميع وخاصة الأطفال و الشباب، فهي غنية بالمكونات و طعمها لذيذ سواء الكريب الحادق أو الحلو ويمكنك تحضيرها بالمنزل بطريقة سهلة و سريعة لجميع أفراد عائلتك و تغير الروتين، وسوف نعرض لكم في هذه المقالة طريقة عمل طريقة عمل كريب حادق باللحم المفروم في المنزل والطعم احلي من المطاعم . طريقة عمل كريب حلو وحادق في المنزل طريقة عمل كريب حلو وحادق في المنزل مقادير العجين : كوب من اللبن.

1 كوب من الدقيق.

1 بيضة.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر طريقة عمل عجينة الكريب نحضر أناء ويتم وضع به الدقيق واللبن ويتم التقليب و الخلط جيدا . نضع البيض ونكمل في التقليب حتى تتداخل المكونات جيدا ثم وضع الملح والفلفل الأسود و يكون مظهر انسيابي . نضع مقلاة من التيفال بها الزيت أو الزبد وتسخن على النار هادئه ويتم وضع كمية من عجين الكريب بها. يتم فردها بالمقلاة حتى تكون دائرية الشكل ، وتترك حتى نحصل على اللون الذهبي من الأسفل ويتم تقلبها على الجانب الثاني . تزال من المقلاة وتترك جانبا حتى يتم تحضير الحشو المراد به. طريقة عمل كريب حادق في المنزل باللحم المفروم طريقة عمل كريب حادق في المنزل باللحم المفروم مقادير: نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

جبن حسب الرغبة

فلفل اللوان طريقة تحضير: في وعاء على النارمع قليل من الزيت يتم وضع اللحم المفروم حتي يستوي. نضع البصل المفروم ونقلب جيدا حتى يتغير لون اللحم المفروم إلى البني وينضج البصل. يتم وضع بالملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات جيدا و فلفل الالوان. نحضر قطع الكريب الساخنة ويتم فرد عليها اللحم المفروم ووضع الجبن ويتم لفها على شكل رول. نحضر مقلاة مدهونة بالزيت ويتم وضع الكريب بها. نضع االمقلاة علي نار لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يحمر لونها و تسيح الجبن، وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل كريب حادق باللحم المفروم في المنزل والطعم احلي من المطاعم ، الكريب يعتبر من الأكلات السهلة والبسيطة واللذيذة التي يحبها الجميع وخاصة الأطفال و الشباب، فهي غنية بالمكونات و طعمها لذيذ سواء الكريب الحادق أو الحلو ويمكنك تحضيرها بالمنزل بطريقة سهلة و سريعة لجميع أفراد عائلتك و تغير الروتين، وسوف نعرض لكم في هذه المقالة طريقة عمل طريقة عمل كريب حادق باللحم المفروم في المنزل والطعم احلي من المطاعم . طريقة عمل كريب حلو وحادق في المنزل طريقة عمل كريب حلو وحادق في المنزل مقادير العجين : كوب من اللبن.

1 كوب من الدقيق.

1 بيضة.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر طريقة عمل عجينة الكريب نحضر أناء ويتم وضع به الدقيق واللبن ويتم التقليب و الخلط جيدا . نضع البيض ونكمل في التقليب حتى تتداخل المكونات جيدا ثم وضع الملح والفلفل الأسود و يكون مظهر انسيابي . نضع مقلاة من التيفال بها الزيت أو الزبد وتسخن على النار هادئه ويتم وضع كمية من عجين الكريب بها. يتم فردها بالمقلاة حتى تكون دائرية الشكل ، وتترك حتى نحصل على اللون الذهبي من الأسفل ويتم تقلبها على الجانب الثاني . تزال من المقلاة وتترك جانبا حتى يتم تحضير الحشو المراد به. طريقة عمل كريب حادق في المنزل باللحم المفروم طريقة عمل كريب حادق في المنزل باللحم المفروم مقادير: نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

جبن حسب الرغبة

فلفل اللوان طريقة تحضير: في وعاء على النارمع قليل من الزيت يتم وضع اللحم المفروم حتي يستوي. نضع البصل المفروم ونقلب جيدا حتى يتغير لون اللحم المفروم إلى البني وينضج البصل. يتم وضع بالملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات جيدا و فلفل الالوان. نحضر قطع الكريب الساخنة ويتم فرد عليها اللحم المفروم ووضع الجبن ويتم لفها على شكل رول. نحضر مقلاة مدهونة بالزيت ويتم وضع الكريب بها. نضع االمقلاة علي نار لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يحمر لونها و تسيح الجبن، وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.

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