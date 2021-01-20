عصير الجزر والبرتقال وتقوية المناعة لصحة الجسم وفوائده العديدة

تزداد عمليات البحث حول الصحة بعد فيروس كورونا والأعراض الجديدة التي تصيب الأشخاص، حيث وجه عدداً من الأطباء نصائح حول تناول بعض المشروبات الغنية بالفيتامينات لتقوية المناعة، ويعد الجزر من أكثر الخضروات الغنية بالفيتامين ويحتاجها في هذا الوقت، وعلى الرغم من شهرته إلا أن معظم الأشخاص لا تأكل ما يكفى منه للاستفادة بفوائده، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة سواء طهيه مع الطعام أو إضافته إلى السلطة أو تناوله كعصير والطريقة الأخيرة هي الأفضل للحصول على فوائد مكثفة منه بحسب موقع طبي متخصص.

10 فوائد لعصير الجزر:

يعتبر العصير طريقة رائعة للحصول على جميع فوائد الجزر فقط تأكد من الاحتفاظ باللب في الكوب الخاص بك للحصول على الألياف الصحية للأمعاء ونستعرض أهم الفوائد من هذا العصير:

1- يقوي المناعة :

من فوائد عصير الجزر أنه غنى وملئ بالفيتامينات والمعادن التي تبني خط الدفاع الطبيعي للجسم وتقوية جهاز المناعة، علماً بأنه يحتوي على فيتامين A الذي يحافظ على خلايا الجلد والأغشية المخاطية، بالإضافة إلى أنه يلعب دوراً في نمو خلايا الدم البيضاء والحفاظ عليها، كما يعزز فيتامين C من المناعة أيضاً ويحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، كما يحتوي على الحديد والزنك والنحاس وهي ثلاثة معادن رئيسية تساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء ومكافحة الالتهابات.

2- الحفاظ على نسبة الكولسترول والسكر في الدم :

يساعد الخضار الذي يحتوي على نسبة الكربوهيدرات منخفضة مما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويساعد محتوى الألياف على التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء تحلل الجلوكوز أثناء عملية الهضم، كما تعمل مضادات الأكسدة على تعديل امتصاص الكولسترول وإفراز الأحماض الصفراوية يخفض مستويات الكولسترول في الدم.

3- يطهر الكبد :

وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن شرب عصير الجزر مفيد في علاج إصابات الكبد كما يمتص سموم الكبد ويساعد جسمك على التخلص منها.

4- بشرة متوهجة :

يحتوي على مضاد الأكسدة بيتا كاروتين الذي يساعد على منع شيخوخة الجلد والجفاف المفرط ويمنع هذا المركب أيضاً الضرر الناجم عن الشمس وفي الوقت نفسه يساعد مركب اللايكوبين في تحسين مظهر ونعومة الجلد.

5- يقوي عظامك :

فيتامين K الموجود بكميات كبيرة في الجزر يعمل مع فيتامين د والكالسيوم لزيادة كثافة العظام وتعمل هذه المركبات أيضاً على تسريع عملية شفاء العظام المكسورة

6- يزيد الأيض:

الجزر غني بمجموعة فيتامينات B وحمض الفوليك التي تساعد جسمك على حرق الدهون المخزنة داخل الجسم، كما أنه يلعب دوراً في زيادة كتلة العضلات لزيادة إنفاق الطاقة أثناء التدريبات وبعدها.

7- صحة الفم :

بالإضافة إلى أن هناك الأطعمة الغنية بالألياف مثل الجزر تزيد من إنتاج اللعاب، وهو أمر أساسي لمنع تسوس الأسنان، كما أنه بعض العناصر الغذائية الموجودة فيه مضادة للبكتيريا، مما يساعد على منع تسوس الأسنان والعدوى بالإضافة إلى ذلك فإن الأطعمة التي تحتوي على الكاروتينات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم والبلعوم والحنجرة.

احضار البرتقال وغسله جيداً

تقشير البرتقال وتقطيعه ووضعه في الخلاط

احضار الجزر وتقشيره جيداً ويتم سلقه ثم وضعه في الخلاط مع البرتقال.

ثم إضافة السكر وضربه جيدا في الخلاط، ثم يصب في الكوبيات.

خطوات عمل عصير البرتقال بالجزر:

ومن الجدير بالذكر أن الأشخاص في هذه الفترة يتناولون هذا العصير كنوع من تقوية المناعة لتفادي التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.