افضل انواع كريم الاساس المائي Water-based foundation وكريم الاساس الزيتي Oil-based foundation

كريم الاساس بيلعب دور مهم جدا ان المكياج يطلع بشكل مثالي والبشرة خالية من العيوب ، لان هو يعتبر القاعدة الاساسية للمكياج ويعتبر عنصر اساسي في اي مكياج ، وكريم الاساس في منه نوعين المائي والزيتي ، المائي تقريبا مناسب لكل انواع البشرة وبشكل خاص البشرة الدهنية ، اما الزيتي فهو مناسب اكتر للبشرة الجافة او العادية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على افضل انواع كريم الاساس المائي والزيتي.
افضل انواع كريم الاساس المائي والزيتي:
افضل انواع كريم الاساس المائي Water-based foundation:
كريم الاساس المائي زي ما قولنا هو مناسب لكل انواع البشرة ، وبشكل خاص البشرة الدهنية لانه خالي من الزيوت.
1- كريم اساس مايبيلين فيت مي Maybelline new york fit me matt + poreless foundation:
كريم اساس فيت مي من مايبيلين غير لامع وخافي للمسام وتغطيته رائعة جدا لعيوب البشرة من غير ما تحسي انه تقيل او ان في حاجة على بشرتك ، وبيساعد على تقليل حجم المسام الواسعة وبيدي اضاءة طبيعية للوش.
2- كريم اساس لوريال باريس ترو ماتش L’Oreal paris true match super blendable makeup:
لو بتدوري على كريم اساس خالي من الزيوت ومش بيسبب انسداد المسام مع عامل حماية من الشمس ، فكريم الاساس ده هيكون الاختيار المثالي ، هو كريم اساس خفيف الوزن وبيحتوي على عامل حماية 17 SPF ، وبيدي تغطية متوسطة مع لمسة نهائية طبيعية.
3- كريم اساس ان واي اكس NYX professional makeup total control drop foundation:
كريم الاساس ده بيتميز بقطارة بتساعدك تحطي كريم الاساس بسهولة ، وبيتفرد على البشرة بسلاسة جدا لمظهر دقيق ومخملي غير لامع.
4- كريم اساس ماك MAC studio waterweight SPF 30:
كريم اساس ماك بيوفر تغطية ناعمة ولكن صلبة او متماسكة من غير ما تجفف الجلد ، ومناسب لكل انواع البشرة وبيوفر حماية من الشمس 30 SPF ، بالاضافة لده كمان بيجي في ازازة بقطارة لسهولة الاستخدام.
5- كريم اساس ميك اب فورايفر للوجه والجسم Make up for ever face & body liquid makeup foundation:
كريم اساس ميك اب فورايفر بيتكون من تركيبة ج اساسها مائي بتزيل العيوب وفي نفس الوقت بتوفر تغطية شفافة لمتوسطة غير لامعة.
6- كريم اساس بيوتي مات من اوريفليم Beauty matte control foundation:
كريم اساس بيوتي مات من اوريفليم مناسب لكل انواع البشرة وبيدوم لفترة طويلة ، ولكن برغم انه مائي لازم تفتكري تحطي قبله كريم مرطب.
7- كريم اساس ريفلون Revlon touch and glow cost:
كريم اساس مائي خفيف بيدي مظهر طبيعي للبشرة ، بيوحد لون البشرة وبيغطي اي عيوب موجودة ، بيداري المسام الواسعة وبيدي للبشرة مظهر ناعم ومضيء بشكل طبيعي.
افضل انواع كريم الاساس الزيتي Oil-based foundation:
كريم الاساس الزيتي هو مناسب للبشرة الجافة لانه بيديها ترطيب عالي مع التغطية.
1- اولاي 7 in One tone correcting CC cream:
كريمات ال CC او تصحيح اللون هي مزيج من العناية بالبشرة وكريم الاساس ، بتوفر تغطية خفيفة الوزن للبشرة مع اخفاء العيوب ، وكريم اولاي بيساعد على ترطيب البشرة بنسبة 36% ، ومع الاستخدام مع مرور الوقت اثبت انه بيقلل من ظهور البقع الغامقة والمسام.
2- كريم BB من مايبيلين Dream fresh BB cream:
ال BB هي اختصار ل “Beauty balms” او بلسم الجمال ، ومعروف ان كريمات ال BB بتساعد على توحيد لون البشرة وتصحيح الشوائب من غير ما تكون تقيلة على البشرة زي كريم الاساس التقليدي ، وبيزود ترطيب البشرة بنسبة 11%.
3- كريم اساس ميك اب فورايفر الترا اتش دي Ultra HD invisible cover foundation:
لو بشرتك جافة اوي وكريم الاساس دايما بيشقق على عليها ، يبقى ده كريم الاساس المثالي ليكي لانه بيدي ترطيب ولمسة نهائية لامعة للبشرة ، لانه بيحتوي على حمض الهيالورونيك اللي بتساعد على ترطيب البشرة.
4- كريم اساس نيتروجينا Nourishing long wear makeup:
لو عايزة كريم اساس اتقل وبيرطب كويس وبيدوم طول اليوم ، جربي كريم الاساس السائل من نيتروجينا ، بيدي اشراقة طبيعية للبشرة وبيخفي العيوب ، كريم الاساس ده بيتكون من مضادات الاكسدة وفول الصويا والفيتامينات A, C, E ،لترطيب وتغذية البشرة للمسة نهائية رطبة ، وبيحتوي على عامل حماية من الشمس 20 اللي بيساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.
5- كريم اساس اولاي Covergirl and Olay tonerehab 2 in 1 foundation:
كريم اساس مزيج ما بين سيروم لترطيب البشرة وكريم الاساس ، مثالي للحفاظ على بشرة ناعمة ورطبة طول اليوم.
6- كريم اساس ريفلون Revlon colorstay whipped crème makeup:
كريم اساس ثابت طول اليوم بيرطب وينعم ، من غير تكتل لو تقشر للبشرة.
7- كريم اساس نيتروجينا Hydro boost hydrating tint:
كريم اساس بتركيبة من حمض الهيالورونيك ، وجل مائي عديم الوزن بيرطب البشرة لمدة 24 ساعة ، ولما بيستخدم باستمرار بيحسن مظهر البشرة مع مرور الوقت ، بالاضافة انه خالي من الزيوت فمافيش قلق انه ممكن يسبب ظهور حبوب او يبقى دهني على البشرة.
8- كريم اساس لوريال ترو ماتش لومي True match lumi healthy luminous makeup:
كريم الاساس ده بالاضافة انه بيحتوي على 40% مية للترطيب طول اليوم ، فهو كمان مناسب لكل انواع البشرة بما فيهم البشرة الجافة اوي ، بيحتوي على مكونات بتساعد على تحسين البشرة ، زي فيتامين E, C لتحسين لون البشرة ، بالاضافة انه بيحتوي على عامل حماية من الشمس 20 SPF.
9- كريم اساس ريفلون فوتوريدي Photoready candid natural finish Anti-pollution foundation:
تركيبة كريمية مرطبة من كريم الاساس ، بيمتزج مع البشرة بسهولة ، بالاضافة انه بيوفر حماية مضادة للاكسدة ضد الاضواء الزرقا والملوثات ، مع الحفاظ على مظهر طبيعي ، وخالي من الزيوت والعطور.
انواع كريم الاساس المناسبة لكل بشرة وازاي تحطيه صح
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