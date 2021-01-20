ماهو العلاج الشامل لمرض الجلوكوما.

في السنوات الأخيرة، حظي النهج الشامل في الطب بشعبية واسعة. ويقدّر النهج الشامل تنوع الثقافات والمعتقدات، ويشجع علاج المريض كمجموع لأجزائه وليس للمرض نفسه فقط. وفي الحالة التقليدية، كان الأطباء يركزون على الجوانب الجسدية للمرض أو على علاج الأعراض دون معالجة السبب. ومع ذلك، ففي الطب الشمولي، هناك تقدير متزايد للعوامل الاجتماعية والنفسية والعاطفية التي تسهم في المرض.

وتماشياً مع الشهر الوطني للتوعية بمرض الجلوكوما (يناير)، يكشف استشاري طب وجراحة العيون والمتخصص في علاج الجلوكوما والساد عند البالغين في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون الدكتور سلمان وقار، كل ما يلزم معرفته حول العلاج الشامل لأحد الأسباب البارزة للإصابة بالعمى في العالم، ألا وهو الجلوكوما، الذي يعد مرضاً يصيب العين يظهر على شكل ارتفاع في ضغط العين، ما يتسبب في تلف العصب البصري.

أهمية العلاج الشامل لمرض الجلوكوما ؟

يعد اتباع نهج شامل لإدارة الجلوكوما أمراً بالغ الأهمية، إلا أن هنالك عوامل يمكن أن تؤثر على العلاج ، ويمكن أن تتراوح هذه العوامل ما بين:

صعوبة الحضور بانتظام إلى المواعيد في العيادة (بسبب مسافات السفر الطويلة).

محاولات الالتزام بجداول قطرات العين المنتظمة (خاصة إذا كانت ظروف العمل تشكل عائقاً).

إدارة الضغط النفسي للتشخيص.

التكيف مع تغييرات نمط الحياة (مثل عدم القدرة على القيادة) بسبب فقدان البصر.

لكن سيتبنى الطبيب الذي يتبع نهجاً شمولياً أسلوباً يركز على المريض، مع مراعاة كل هذه العوامل، ووضع خطة إدارة مخصصة تتوافق مع متطلبات كل فرد.

ما دوت الخليج جوانب العلاج المختلفة التي يجب أخذها في الاعتبار كجزء من خطة العلاج؟

فيما يتعلق بالعلاج، فإن الأولوية الرئيسية دوت الخليج خفض ضغط العين بشكل مناسب وبالتالي الحفاظ على الرؤية. ومع تقدم التكنولوجيا الحديثة، فنحن محظوظون حقاً لأن لدينا مجموعة متنوعة من خيارات العلاج للمساعدة في تحقيق ذلك - سواء كانت قطرات للعين أو علاجات ليزر لطيفة أو خيارات جراحية غالباً ما تكون طفيفة التوغل.

ومن وجهة نظر المريض، فإن الاعتبار الأكثر أهمية هو الحفاظ على الالتزام بالعلاج (مثل الاستخدام المنتظم لقطرات العين) وتذكر أهمية مواعيد المتابعة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.