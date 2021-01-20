أقوي خلطة طبيعية لإزالة شعر الوجه وتقليل نموه بدون ألم وبكل سهولة من أول مرة، تعتبر مشكلة شعر الوجه من أكثر الأمور الشائعة بين النساء مما تعطي للوجه مظهر غير مرغوب فيه، كما يؤثر أيضاً علي جمال وجه المرأة وأنوثتها وهذا يجعل النساء تلجأ إلي استخدام طرق إزالة الشعر المعروفة مثل السويت أو الخيط من خلال الذهاب إلي صالون التجميل للحصول علي وجه طبيعي جميل ورائع، أو عن طريق الليزر ولكن هذا النوع مكلف وليس الجميع قادر علي استخدامه، ولكن قد يتحسس الوجه من استخدام هذه الطرق مما يسبب تهيج واحمرار أو ظهور كدمات زرقاء في حالة البشرة الحساسة.

إزالة شعر الوجه وتخفيف نموه بخلطة طبيعية جبارة بدون ألم ومن أول استعمال

إزالة شعر الوجه وتخفيف نموه هو مشكلة كبيرة تعاني منها أصحاب الوجه المشعر أو الأكثر كثافة في ظهور شعر الوجه، مما يجعلهم يقومون بإزالة هذا الشعر يومياً مما يسبب إجهاد للبشرة كما تكون أكثر عرضة لظهور التجاعيد وترهل البشرة، ولهذا سوف أقدم لكم أقوي خلطة طبيعية جبارة لإزالة شعر الوجه وتقلل من نموه ثانية ومن مواد طبيعية تساعد في حل هذه المشكلة وآمنة علي البشرة.

خلطة الملح والكركم والحليب للتخلص من شعر الوجه وتقليل نموه

يعد الملح من أقوي المكونات الطبيعية والتي تتوافر في كل منزل حيث أنه يبطئ نمو الشعر ويقوم بتحفيزه علي التساقط وعدم ظهوره، كما يعمل علي تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت كما يزيد من فاعلية هذه الخلطة هي إضافة الكركم حيث يساعد في تقليل نمو الشعر وإزالة الشعر الصغير الزائد من الوجه، أما الحليب يمنح البشرة الترطيب اللازم ويمنع تحسس الوجه.

5 ملاعق كبيرة من الملح.

5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

5 ملاعق كبيرة من الحليب.

وعاء محكم الغلق.

قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي عجينة سهلة الفرد، ثم توضع علي الوجه وتترك حتي تجف تماماً وبعد ذلك يتم فرك الوجه في حركات دائرية.

يتم غسل الوجه بالغسول المناسب لبشرتك كما يتم تكرار هذه الخلطة كل عدة أيام حتي تحصلي علي أفضل نتيجة.

مكونات خلطة إزالة شعر الوجه تقليل نموه من أول مرةطريقة تحضير خلطة التخلص من شعر الوجه وتخفف من نموه ثانية وكيفية استخدامها