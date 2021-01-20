وصفة للتخلص من اصفرار الأسنان بشكل نهائي بمكونات طبيعية في المنزل

وصفة للتخلص من اصفرار الأسنان ، بشكل نهائي من أول استخدام وبمكونات طبيعية، هو هدف تسعى إليه كل فتاة، خاصة إذا كانت عروسة من المقبلات على الزواج، أو كانت تنتظر مناسبة تتطلب منها الابتسام، إضافة لكون صفار الأسنان أمر محرج للغاية، فزيارة طبيب الأسنان لهذا الغرض يعد للبعض أمر مكلف، وتفضيل البعض للوصفات المنزلية، والمكونات الطبيعية، يعد حل عملي بالنسبة لهم، وخاصة إن كان اصفرار الأسنان بسبب تناول أطعمة أو مشروبات أدت إلى ذلك، أو الإهمال في تفريش الأسنان باستمرار، فهنا تعد بالفعل الطرق الطبيعية والوصفات علاج عملي للتخلص من اصفرار الأسنان نهائيا، وإليك أشهر وصفات منزلية للتخلص من اصفرار الأسنان.

والجدير بالذكر أن وصفات تبيض الأسنان الصفراء طبيعيًا، وإزالة تصبغات الأسنان في المنزل، لا يغني عن زيارة طبيب الأسنان، في حالة ما كان الاصفرار نتيجة تكلسات من طبقات المينا، التي تلزم التدخل الطبي، أو لعوامل وراثية، أو للتقدم في العمر، أو تناول أدوية طبية تؤدي إلى تلك الحالة، فهنا ننصحك بزيارة الطبيب المختص، أما ان كانت أسباب صفار الأسنان، للعوامل الخارجية التالية:

التدخين.

شرب القوة بكثرة.

الإفراط في شرب النسكافيه.

الإفراط في تناول المشروبات الغازية.

الإفراط شرب الشاي.

التقصير في تفريش الأسنان بعد تناول الوجبات.

تناول الفاكهة مثل العنب أو الكرز بكثرة والتي تسبب اصفرار الأسنان.

وإليكي أكثر من وصفة سحرية لعلاج اصفرار الأسنان نهائيًا، بمكونات طبيعية من مطبخك في المنزل.

ومن المعروف أن مسحوق الكركم ذو تأثير قوي في وصفات الشعر والبشرة، وخاصة وصفات صبغ الشعر مثل كيف أصبغ شعري بني بدرجاته ، وغيرها من الوصفات المجربة المنزلية.

مكونات الوصفة كالتالي:

كركم.

معجون أسنان.

طريقة عمل الوصفة

احضري وعاء، وضعي به مسحوق الكركم، واخلطيه بمعجون الأسنان، وبالتقليب جيدًا ، حتى تحصلي على عجين بلون الكركم الأصفر. ضعي العجين على أسنانك لمدة 15 ثانية، ثم قومي بتفريش الأسنان جيدًا. اغسلي أسنانك بالماء البارد، وكرري الوصفة يوميًا مدة 10 أيام، وستلاحظين الفرق من أول استعمال.

ويذكر أن قشر الليمون أو مشتقاته مثل عصير الليمون يدخل في أكثر من وصفة، خاصة للعرايس مثل وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس ، وغيرها من الوصفات الفعالة لتأثيره القوي على البشرة.

مكونات الوصفة كالتالي:

قشر عدد 2 ليمونة.

بيكربونات صوديوم.

طريقة عمل الوصفة

قومي بفرك الأسنان بقشر الليمون جيدًا، ثم فرشي أسنانك ببودرة بيكربونات الصوديوم مدة 10 ثواني فقط، واشطفي أسنانك بالماء البارد، ثم قومي بتفريش أسنانك بمعجون الأسنان المناسب لك، لمدة 15 ثانية، ثم قومي بشطف الأسنان. تكرر وصفة قشر الليمون، كل ما تحتاجي إليها.

ومن الجدير بالذكر أن وصفات الزيوت، من الوصفات الطبيعية ذات التأثير الفعال، حتى أنها تستخدم في وصفات تكثيف شعر الحواجب في أسبوع ، والعديد من الوصفات الطبيعية.

مكونات الوصفة كالتالي:

خل التفاح.

زيت جوز الهند.

زيت لوز حلو.

زيت زيتون.

طريقة عمل الوصفة

أحضري كوب وضعي به زيت الزيتون مع زيت جوز الهند، واخلطيهما جيدًا، ثم أضيفي إليهما زيت اللوز الحلو، مع خل التفاح، وامزجي الخليط جيدًا. قومي بفرك الأسنان بقطعة قماش قطنية، بعد غمسها في كوب الوصفة، واتركيه لمدة 15 ثانية، ثم فرشي أسنانك بالمعجون، وستبهرك النتيجة. تكرر الوصفة يوم ويوم خلال الأسبوع، ومن أول أسبوع ستجدي أسنانك تلمع مثل اللؤلؤ.

ومن المعروف أن عسل النحل الطبيعي، يدخل في وصفات الشعر والبشرة، مثل وصفة لتفتيح السواد حول الفم ، ووصفة عسل النحل لفرد الشعر ، وغيرها من الوصفات الطبيعية المجربة الفعالة.

مكونات الوصفة كالتالي:

عسل نحل طبيعي.

ملح طعام.

طريقة عمل الوصفة