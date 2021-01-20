الوصفة المعجزة لتفتيح البشرة في يوم واحد.. تببيض خرافي وفوري للوجه واليدين والقدمين

وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد تعد من أكثر الموضوعات التى تهتم بها النساء، وذلك لأن الكثير من السيدات يحلم بالوصول إلى بشرة صافية وبيضاء، فمن الصعب الحفاظ عليها كما هي خالية من أي عيوب ومشكلات، لذا فيلجأ معظم الناس إلى شراء منتجات للعناية بها، ولكنها ذات تكلفة مرتفعة، ومنها الذي لا يُحدث أي جدوى، لذا فكان التوجه إلى الوصفات والمكونات الطبيعية أحد أفضل الأساليب الجيدة، والتي يمكن للفرد الحصول عليها بسهولة، وبإمكانه أيضاً صنعها داخل المنزل، حيث تعمل على تبيض البشرة بشكل فعال، ولا تحتوي على أية آثار سلبية.وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد
يمكن استخدام الكركم والخيار والليمون، كوصفة لتبييض البشرة، وذلك من خلال القيام بالتالي:
- وضع نصف ملعقة من الكركم، وملعقتين من الليمون، بالإضافة إلى ملعقتين من عصير الخيار.
- يتم مزج المكونات مع بعضها، ثم أخذ الخليط ووضعه على المكان المراد تفتيحه.
- يظل الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم يقوم بغسله بالماء الدافئ جيداً.
يستخدم البرتقال لتفتيح البشرة، وبالأخص مع من يعانون من حب الشباب الناتج عن البشرة الدهنية، أو الحبوب ذات الرؤس البيضاء ويمكن استخدامه عن طريق:
- وضع ملعقتين من مسحوق قشر البرتقال، وإضافة ملعقة من مسحوق طين الأرض، وملعقة من خشب الصندل، وملعقتين ماء، وملعقة كبيرة من الليمون.
- يقوم الشخص بمزج المكونات، ووضعه على الوجه، ويظل عليه لفترة تتراوح بين 15 إلي 20 دقيقة، ثم غسله جيداً.
في الختام لقد ذكرنا لكم وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد، وهي وصفة الليمون والخيار مع الكركم، وأيضاً وصفة لأصحاب البشرة الدهنية، وذلك بدلاً من استخدام منتجات عالية التكلفة ولا تُجدي أي نفع لبشرتك.
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وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد تعد من أكثر الموضوعات التى تهتم بها النساء، وذلك لأن الكثير من السيدات يحلم بالوصول إلى بشرة صافية وبيضاء، فمن الصعب الحفاظ عليها كما هي خالية من أي عيوب ومشكلات، لذا فيلجأ معظم الناس إلى شراء منتجات للعناية بها، ولكنها ذات تكلفة مرتفعة، ومنها الذي لا يُحدث أي جدوى، لذا فكان التوجه إلى الوصفات والمكونات الطبيعية أحد أفضل الأساليب الجيدة، والتي يمكن للفرد الحصول عليها بسهولة، وبإمكانه أيضاً صنعها داخل المنزل، حيث تعمل على تبيض البشرة بشكل فعال، ولا تحتوي على أية آثار سلبية.وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد
يمكن استخدام الكركم والخيار والليمون، كوصفة لتبييض البشرة، وذلك من خلال القيام بالتالي:
- وضع نصف ملعقة من الكركم، وملعقتين من الليمون، بالإضافة إلى ملعقتين من عصير الخيار.
- يتم مزج المكونات مع بعضها، ثم أخذ الخليط ووضعه على المكان المراد تفتيحه.
- يظل الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم يقوم بغسله بالماء الدافئ جيداً.
يستخدم البرتقال لتفتيح البشرة، وبالأخص مع من يعانون من حب الشباب الناتج عن البشرة الدهنية، أو الحبوب ذات الرؤس البيضاء ويمكن استخدامه عن طريق:
- وضع ملعقتين من مسحوق قشر البرتقال، وإضافة ملعقة من مسحوق طين الأرض، وملعقة من خشب الصندل، وملعقتين ماء، وملعقة كبيرة من الليمون.
- يقوم الشخص بمزج المكونات، ووضعه على الوجه، ويظل عليه لفترة تتراوح بين 15 إلي 20 دقيقة، ثم غسله جيداً.
في الختام لقد ذكرنا لكم وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد، وهي وصفة الليمون والخيار مع الكركم، وأيضاً وصفة لأصحاب البشرة الدهنية، وذلك بدلاً من استخدام منتجات عالية التكلفة ولا تُجدي أي نفع لبشرتك.
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