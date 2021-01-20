وصفة لتطويل الشعر وتنعيمه وفرده.. مرة واحدة أسبوعياً ولن يتوقف شعرك عن النمو

يبحث العديد من الأشخاص عن وصفة لتطويل الشعر وذلك لأن الشعر من أكثر الأشياء التى يعتني بها الجميع، حيث أنه يعد الزينة الأساسية لهم، وتوجد عدة منتجات للعناية به، ولكن من الممكن أن تسبب التلف له، وذلك لأنها تحتوى على الكيماويات الضارة بالشعر وببنيته الأساسية، فهناك بعض الوصفات التى يمكن الإعتماد عليها، بدلاً من استخدام المواد الكيميائية عالية التكلفة وكبيرة الضرر، وتمتاز هذه الوصفات بقدرتها على إطالة الشعر وإعطائه بريق ولمعان، وبمكونات بسيطة جداً موجودة في كل مطبخ.

وصفة لتطويل الشعر

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية، والتي تساعد على نمو وإطالة الشعر بشكل فعال، ومنها المايونيز، حيث يمكن استخدام للحصول على شعر أطول وأقوى.

المكونات

كأس أو نصف كأس من المايونيز، وذلك حسب كثافة الشعر.

طريقة الاستعمال يُغسل الشعر جيداً، ويخفف بمنشفة قطنية ويجب التأكد من خلوه من الزيوت. يتم تقسيم الشعر إلي خُصل، وإحضار فرشاة لتوزيع الوصفة. يتم وضع المايونيز على كل خصلة بشكل منفصل. توضع قبعة الإستحمام على الشعر أو أي كيس بلاستيكي، وذلك لمدة نصف ساعة فأكثر. يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو.



استخدام العسل وزيت الزيتون في إطالة الشعر

يمكن استخدام كلاً من زيت الزيتون والعسل في عمل خلطة لتطويل الشعر وذلك من خلال الخطوات التالية:

خلط ملعقة صغيرة من العسل وزيت الزيتون، ويقلب جيداً حتى يتكون مزيج متماسك.

وضع الخليط على الشعر بعد تنظيفه جيداً، والقيام بترطيبه.

تغطية الشعر عن طريق قبعة الاستحمام، وذلك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

غسل الشعر بالشامبو والماء البارد.

وفي النهاية لقد ذكرنا لكم وصفة لتطويل الشعر، واستخدام المايونيز لتنعيم وتطويل الشعر الجاف، بالإضافة إلى استخدام زيت الزيتون والعسل في عمل الوصفة، وهي مناسبة أكثر لصاحبات الشعر الدهني.