طريقة عمل عجينة البقلاوة الهشة على أصولها زي الجاهزة لوجربتيها مش هتبطلي تعمليها

البقلاوة هي نوع من أنواع الحلويات الشرقية، وهي حلوى لذيذة جدا يتم تحضيرها باستخدام الدقيق والنشا مع إضافة إليهم بعض المكونات ويتم تكوين منها عجين ونقليها في الزيت لكي تخرج لنا كويرات وعليه لذيذة جدا، ولاكن لا يتناسب اكل البقلاوة مع الأشخاص الذين يهتمون بالغذاء الصحي أو من من يتبعون أنظمة الرجيم لأنه تحتوي علي كميه كبيرة جدا من السكر وأيضا كمية كبيرة من الدقيق الأبيض والذي يعتبر واحد من أهم الممنوعات في أنظمة الرجيم، كما أنها يتم تحميلها في كمية كبيرة من الزيت تحتوي علي كميه من الدهون الحيوانية وهي الزبده لذلك فهي. طريقة عمل عجينة البقلاوة طريقة عمل عجينة البقلاوة المكونات نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات أو الدقيق متعدد الأستخدامات.

نصف كوب كبير الحجم من النشا.

ربع ملعقه صغيرة الحجم من الفانيليا البودر، أو نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائله.

كوب كبير الحجم من الماء الفاتر.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الزيت الخاص بالتحرير.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة، أو قطعة صغيرة الحجم من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

كوبين كبار الحجم وممتلئا من السكر الأبيض.

كوب ونصف كبير الحجم من الماء.

ملعقة صغيره الحجم من عصير الليمون الفريش.

رشة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر. طريقة تحضيرعجينة البقلاوة في قدر صغير الحجم نقوم بوضع كوبين السكر ونضيف عليهم كوب ونصف من الماء ونضعها على نار مرتفعة حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد أن يغلي الماء نقوم بتهدئة النار ونتركها لمدة دقيقتين تغلي مع السكر حتى يختفي السكر تماما، نقوم بوضع رشة الفانيليا وملعقة عصير الليمون.

ونترك الشربات حتى يبرد.

في طبق متوسط الحجم نقوم بنقل الدقيق جيدا حتى يكون خالي من أي شوائب، ونضع عليه جميع المكونات الجافة وهي رشة الملح.

وملعقة جوز الهند، والبيكنج بودر، ورشة الملح ونقلبها جيدا مع الدقيق.

نضع الزبده السائله ونضع الماء ومعجم المكونات حتي نحصل علي عجينه شبه سائله نقوم بوضعها في ماكينة التقطيع وتشكيلها كويرات صغيرة.

نضعها في زيت مغلي ونخرجها في الشربات البارد. طريقة تحضيرعجينة البقلاوة الوسوم

البقلاوة هي نوع من أنواع الحلويات الشرقية، وهي حلوى لذيذة جدا يتم تحضيرها باستخدام الدقيق والنشا مع إضافة إليهم بعض المكونات ويتم تكوين منها عجين ونقليها في الزيت لكي تخرج لنا كويرات وعليه لذيذة جدا، ولاكن لا يتناسب اكل البقلاوة مع الأشخاص الذين يهتمون بالغذاء الصحي أو من من يتبعون أنظمة الرجيم لأنه تحتوي علي كميه كبيرة جدا من السكر وأيضا كمية كبيرة من الدقيق الأبيض والذي يعتبر واحد من أهم الممنوعات في أنظمة الرجيم، كما أنها يتم تحميلها في كمية كبيرة من الزيت تحتوي علي كميه من الدهون الحيوانية وهي الزبده لذلك فهي. طريقة عمل عجينة البقلاوة طريقة عمل عجينة البقلاوة المكونات نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات أو الدقيق متعدد الأستخدامات.

نصف كوب كبير الحجم من النشا.

ربع ملعقه صغيرة الحجم من الفانيليا البودر، أو نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائله.

كوب كبير الحجم من الماء الفاتر.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الزيت الخاص بالتحرير.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة، أو قطعة صغيرة الحجم من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

كوبين كبار الحجم وممتلئا من السكر الأبيض.

كوب ونصف كبير الحجم من الماء.

ملعقة صغيره الحجم من عصير الليمون الفريش.

رشة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر. طريقة تحضيرعجينة البقلاوة في قدر صغير الحجم نقوم بوضع كوبين السكر ونضيف عليهم كوب ونصف من الماء ونضعها على نار مرتفعة حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد أن يغلي الماء نقوم بتهدئة النار ونتركها لمدة دقيقتين تغلي مع السكر حتى يختفي السكر تماما، نقوم بوضع رشة الفانيليا وملعقة عصير الليمون.

ونترك الشربات حتى يبرد.

في طبق متوسط الحجم نقوم بنقل الدقيق جيدا حتى يكون خالي من أي شوائب، ونضع عليه جميع المكونات الجافة وهي رشة الملح.

وملعقة جوز الهند، والبيكنج بودر، ورشة الملح ونقلبها جيدا مع الدقيق.

نضع الزبده السائله ونضع الماء ومعجم المكونات حتي نحصل علي عجينه شبه سائله نقوم بوضعها في ماكينة التقطيع وتشكيلها كويرات صغيرة.

نضعها في زيت مغلي ونخرجها في الشربات البارد. طريقة تحضيرعجينة البقلاوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة البقلاوة الهشة على أصولها زي الجاهزة لوجربتيها مش هتبطلي تعمليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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