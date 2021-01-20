فرد الشعر فى البيت.. ثلاث مكونات سحرية لشعر رائع ومفرود بوصفة بديل البروتين الطبيعي

فرد الشعر في البيت يعد من أكثر المواضيع التى تشغل محركات البحث، وذلك لأن القيام بفرده باستخدام المواد الكيميائية، والأدوات الحرارية الخاصة بالتصفيف قد يسبب له التلف الشديد والتقصف، ويؤدي إلى فقدان الشعر للونه ولمعانه الطبيعي، ومن ثم إلى تساقطه الشديد، وتقوم العديد من السيدات بهذه العملية باستمرار، إلا أنه هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي بإمكانهم تحضيرها في المنزل، والتي قد تساعد على فرد الشعر المجعد بشكل سريع وصحي، ولا تتسبب في حدوث أي مشكلات به، وتظهر نتائجها بشكل فعال.

فرد الشعر في البيت

هناك عدة مكونات طبيعية تتسم بفاعليتها في القدرة على تمليس الشعرالخشن والحصول على شعر ناعم مفرود، ومن هذه المكونات:

الحليب والعسل والكركم، حيث يحتويان على البروتينات الأساسية للشعر، ويساعد العسل في حفظ الرطوبة، وتقليل تجاعيده، وإضفاء شئ من اللمعان والنعومة، كما ان الحليب غني بالفيتامينات اللازمة للشعر ويحفز من إنتاج البروتينات الطبيعية للشعر، والكركم غني بالعديد من مضادات الأكسدة التي تساهم في الحفاظ على الشعر وتنعيمه.

طريقة التحضير:

يقوم الفرد بخلط كوب حليب، مع ملعقتين من العسل في إناء.

يتم وضع المزيج على الشعر، ويظل لمدة ساعتين، ثم يتم غسله بماء وشامبو لا يحتوي على الكبريتات.

يمكن استخدام أي زيت عطري لمنح الشعر رائحة طيبة.

استخدام الزيوت لفرد الشعر

تساعد سخونة الزيوت على فرد الشعر بشكل جيد، ومنها زيت اللوز، وجوز الهند، وزيت الزيتون، ويتم عن طريق:

يتم تسخين الزيت لمدة عشرون ثانية في المكرويف.

يتم استخدام مشط ذات أسنان واسعة، لسهولة توزيع الزيت.

يتم تدليك الرأس به لمدة 15_20 دقيقة، ثم يغسل بماء وشامبو، ويترك حتي يجف.

وختاماً، لقد ذكرنا لكم طرق فرد الشعر في البيت، واستخدام بعض الزيوت والمكونات الطبيعية، للقيام بذلك بشكل سهل وفعال.