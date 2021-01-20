بخلطة رهيبة وسر التسوية محشي الكرنب بدون ما يفك او يعجن أحلي أكلة تدفي في  برد الشتا

بخلطة رهيبة وسر التسوية محشي الكرنب بدون ما يفك او يعجن تعرف بأنها أكلة فصل الشتاء حيث توحي بالتدفئة لأنه من الأكلات الشعبية التي لا يمكن أن يتم تناولها دون أن تكون ساخنة وبالتالي تشعرنا بالدفء في فصل الشتاء، كما أن جميع أفراد الأسرة تحب أن تأكل المحشي ببعض من الإضافات المختلفة كاللحم والفراخ وتكون من أهم الأكلات العائلية التي تجتمع عليها الأسرة وتحب أن يشاركوا بعضهم البعض تلك الطبق اللذيذ والشهي، اليوم أتينا لكم بأفضل طريقة يمكن استخدامها عند تحضير محشي الكرنب.طريقة عمل محشي الكرنب
هي من الطرق السهلة والبسيطة والتي تساعد كل سيدة منزل تحب أن تقوم بتحضير ورق الكرنب لعائلتها ولن تتمكن من ذلك فاتبعي الآتي:
المقادير:
- ورق كرنب مقطع ومسلوق.
- 2/1 كيلو لحم مفروم.
- 1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء.
- 2 ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعم.
- 3 حبات بصل مفروم ناعم.
- حزمة بقدونس مفرومة.
- 2 كوب أرز.
- 1 كيلو عصير طماطم.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- قومي بتسخين الزيت في قدر عميق على النار حتى أن يتحمر البصل تماماً، ثم عليك بإضافة عصير الطماطم واتركيه على نار هادئة حتى يتسبك تماماً.
- قبل أن يتم رفعه من على النار عليك بإضافة الكزبرة والبقدونس والشبت وقلبي، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون وقلبي جيداً ثم ارفعيه واتركيه جانباً.
- بعد أن تسلقي ورق الكرنب بالطريقة المعتادة تخلصي من عروقه الغليظة ويتم تقطيع الورقة مثل المستطيل وبهذا يكون ورق الكرنب جاهز للحشو.
- يتم غسيل الأرز جيداً وصفيه تماماً من الماء ثم اخلطيه مع اللحم المفروم وضعيه في خلطة الطماطم وقلبي بشكل جيد حتى يمتزج مع البهارات وعصير الطماطم.
- قومي بحشو ورق الكرنب ولفها كالرول ولكن بشكل محكم حتى لا يتفكك واحضري قدر رصي به أصابع المحشي وضيفي له 2 كوب من الماء المتبل بالملح واتركيه على نار هادئة حتى يستوي تماماً.
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بخلطة رهيبة وسر التسوية محشي الكرنب بدون ما يفك او يعجن تعرف بأنها أكلة فصل الشتاء حيث توحي بالتدفئة لأنه من الأكلات الشعبية التي لا يمكن أن يتم تناولها دون أن تكون ساخنة وبالتالي تشعرنا بالدفء في فصل الشتاء، كما أن جميع أفراد الأسرة تحب أن تأكل المحشي ببعض من الإضافات المختلفة كاللحم والفراخ وتكون من أهم الأكلات العائلية التي تجتمع عليها الأسرة وتحب أن يشاركوا بعضهم البعض تلك الطبق اللذيذ والشهي، اليوم أتينا لكم بأفضل طريقة يمكن استخدامها عند تحضير محشي الكرنب.طريقة عمل محشي الكرنب
هي من الطرق السهلة والبسيطة والتي تساعد كل سيدة منزل تحب أن تقوم بتحضير ورق الكرنب لعائلتها ولن تتمكن من ذلك فاتبعي الآتي:
المقادير:
- ورق كرنب مقطع ومسلوق.
- 2/1 كيلو لحم مفروم.
- 1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء.
- 2 ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعم.
- 3 حبات بصل مفروم ناعم.
- حزمة بقدونس مفرومة.
- 2 كوب أرز.
- 1 كيلو عصير طماطم.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- قومي بتسخين الزيت في قدر عميق على النار حتى أن يتحمر البصل تماماً، ثم عليك بإضافة عصير الطماطم واتركيه على نار هادئة حتى يتسبك تماماً.
- قبل أن يتم رفعه من على النار عليك بإضافة الكزبرة والبقدونس والشبت وقلبي، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون وقلبي جيداً ثم ارفعيه واتركيه جانباً.
- بعد أن تسلقي ورق الكرنب بالطريقة المعتادة تخلصي من عروقه الغليظة ويتم تقطيع الورقة مثل المستطيل وبهذا يكون ورق الكرنب جاهز للحشو.
- يتم غسيل الأرز جيداً وصفيه تماماً من الماء ثم اخلطيه مع اللحم المفروم وضعيه في خلطة الطماطم وقلبي بشكل جيد حتى يمتزج مع البهارات وعصير الطماطم.
- قومي بحشو ورق الكرنب ولفها كالرول ولكن بشكل محكم حتى لا يتفكك واحضري قدر رصي به أصابع المحشي وضيفي له 2 كوب من الماء المتبل بالملح واتركيه على نار هادئة حتى يستوي تماماً.
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