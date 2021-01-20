بخلطة رهيبة وسر التسوية محشي الكرنب بدون ما يفك او يعجن أحلي أكلة تدفي في  برد الشتا

بخلطة رهيبة وسر التسوية محشي الكرنب بدون ما يفك او يعجن تعرف بأنها أكلة فصل الشتاء حيث توحي بالتدفئة لأنه من الأكلات الشعبية التي لا يمكن أن يتم تناولها دون أن تكون ساخنة وبالتالي تشعرنا بالدفء في فصل الشتاء، كما أن جميع أفراد الأسرة تحب أن تأكل المحشي ببعض من الإضافات المختلفة كاللحم والفراخ وتكون من أهم الأكلات العائلية التي تجتمع عليها الأسرة وتحب أن يشاركوا بعضهم البعض تلك الطبق اللذيذ والشهي، اليوم أتينا لكم بأفضل طريقة يمكن استخدامها عند تحضير محشي الكرنب.

طريقة عمل محشي الكرنب

هي من الطرق السهلة والبسيطة والتي تساعد كل سيدة منزل تحب أن تقوم بتحضير ورق الكرنب لعائلتها ولن تتمكن من ذلك فاتبعي الآتي:

المقادير:

ورق كرنب مقطع ومسلوق.

2/1 كيلو لحم مفروم.

1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء.

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعم.

3 حبات بصل مفروم ناعم.

حزمة بقدونس مفرومة.

2 كوب أرز.

1 كيلو عصير طماطم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة كمون.

2/1 كوب زيت نباتي.

طريقة تحضير الكرنب: