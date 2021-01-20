وصفة لتنعيم الشعر الهايش الخشن المجعد.. مهما كان شعركِ سيصبح كالحرير من أول استخدام

يبحث الكثيرون عن وصفة لتنعيم الشعر وذلك لأن الجميع يريد امتلاك شعراً منسدلاً، وخصوصاً السيدات، حيث تزيد نعومة الشعر من الجمال والجاذبية فإن من يمتلكون شعراً متشابكاً وحشناً، يشعرون بالانزعاج والحرج، وقد يتعرض الشعر لمواقف خارجية أو مؤثرات بيئية يومية تسبب تلك الخشونة، كالإحتكاك بأشعة الشمس المرتفعة، وقد يكون بسبب استخدام نظام خاطئ للعناية به، أو بعض الصبغات الكيميائية التي قد تتلف الشعر بشكل واضح.

وصفة لتنعيم الشعر

هناك عدة مكونات طبيعية يمكن استخدامها في نعومة الشعر، ومنها أوراق الكرفس، وذلك من خلال:

المكونات

عدد من أوراق الكرفس، قطعة قماش، قبعة الاستحمام، مشط، عصارة كهربائية، وعاء.

طريقة التحضير تقوم بفرم الكرفس، ووضعه داخل العصارة. ثم نصفي العصير، وذلك باستخدام القماش، ونضعه في الإناء. ثم يترك لمدة ليلة، وبعدها يتم وضعه على الرأس. تقوم بتمشيط الشعر، ثم نغطيه بالقبعة لمدة نصف ساعة، ويتم غسله بماء بارد.



استخدام الموز في تنعيم الشعر

يعد الموز من أكثر الأشياء التي تدخل في عمل عدة وصفات، وذلك لأنه يحتوى على عناصر تساعد في الترطيب.

المكونات

كمية مهروسة من الموز، ملعقة عسل كبيرة، ملعقة من البُن، وإناء عميق.

طريقة التحضير نقوم بوضع المكونات داخل الإناء، ونخلطها جيداً. نضع المزيج على الشعر، ونتأكد من وصوله للجذور والأطراف. نتركه على الرأس لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء.



وفي النهاية، لقد ذكرنا لكم وصفة لتنعيم الشعر، وبعض العناصر الطبيعية التي تشارك في ذلك، كالموز وأوراق الكرفس، وكلها مواد طبيعية تماماً تحافظ على رطوبة الشعر ولمعانه، بدون أي مواد تسبب حرق في الشعر أو في البصيلات، لذا يجب عدم استخدام أي مواد كيميائية لفرد أو تمليس للشعر لأن بمجرد انتهاء مفعولها سيتساقط الشعر بغزارة.