سر شعرهن الطويل..خلطة صينية تستخدمها النساء في الصين تطويل الشعر لحد كعب رجلك فى اسبوع

وصفات طبيعية لتطويل الشعر للحصول على الشعر الطويل لابد من أن يكون الشعر مغذي بعمق شديد ويتم ذلك عن طريق تناول الأطعمة الغذائية المفيدة للصحة بوجه، كما يمكن أن يتم تغذية الشعر بمفرده عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مكونات ومواد طبيعية مفيدة بشكل غير عادي لفروة الرأس والشعر، وسوف نقدم لكم مجموعة من أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليه لتطويل وتكثيف الشعر.وصفات طبيعية لتطويل الشعر
هناك العديد من الوصفات الطبيعية المفيدة لفروة الرأس والشعر:العسل والبصل:
يعتبر البصل من أفضل النباتات الطبيعية المفيدة للشعر، فهو يعمل على زيادة كثافة الشعر وإطالته سريعاً، أم بالنسبة للعسا فهو يعمل على تطهير فروة الرأس من الفطريات والبكتيريا وتستخدم كما يلي:المكونات:
- عصير نصف ثمرة بصل.
- 1 ملعقة كبيرة زبادي.
- 1 ملعقة كبيرة عسل.
احضري وعاء واخلطي به جميع المكونات مع بعضها البعض بطريقة جيدة، ثم قومي بتطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.إكليل الجبل:
يعرف بالروزماري وهو واحد من الأعشاب الطبيعية المفيدة جداً للصحة العامة وللشعر، فهو يعمل على تحفيز نمو الشعر وتقوية الجذور وتخلص من القشرة، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والكبريت والسيليكا وهذا يجعل الشعر ينمو بشكل صحي ويحد من تساقط الشعر.المكونات:
- 2 قطرة من زيت إكليل الجبل.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيوت المفيدة للشعر مثل زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت اللوز أو زيت الأفوكادو.
بوعاء عميق ونظيف يتم مزج المكونات التي ذكرناها لك في الأعلى بعدها قومي بعمل مساج لفروة الشعر بالخليط واتركيه لمدة 30 دقيقة، بعدها سوف يتم تنظيف الشعر بالماء الفاتر والشامبو، واحرصي على تكرار استخدام الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
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وصفات طبيعية لتطويل الشعر للحصول على الشعر الطويل لابد من أن يكون الشعر مغذي بعمق شديد ويتم ذلك عن طريق تناول الأطعمة الغذائية المفيدة للصحة بوجه، كما يمكن أن يتم تغذية الشعر بمفرده عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مكونات ومواد طبيعية مفيدة بشكل غير عادي لفروة الرأس والشعر، وسوف نقدم لكم مجموعة من أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليه لتطويل وتكثيف الشعر.وصفات طبيعية لتطويل الشعر
هناك العديد من الوصفات الطبيعية المفيدة لفروة الرأس والشعر:العسل والبصل:
يعتبر البصل من أفضل النباتات الطبيعية المفيدة للشعر، فهو يعمل على زيادة كثافة الشعر وإطالته سريعاً، أم بالنسبة للعسا فهو يعمل على تطهير فروة الرأس من الفطريات والبكتيريا وتستخدم كما يلي:المكونات:
- عصير نصف ثمرة بصل.
- 1 ملعقة كبيرة زبادي.
- 1 ملعقة كبيرة عسل.
احضري وعاء واخلطي به جميع المكونات مع بعضها البعض بطريقة جيدة، ثم قومي بتطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.إكليل الجبل:
يعرف بالروزماري وهو واحد من الأعشاب الطبيعية المفيدة جداً للصحة العامة وللشعر، فهو يعمل على تحفيز نمو الشعر وتقوية الجذور وتخلص من القشرة، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والكبريت والسيليكا وهذا يجعل الشعر ينمو بشكل صحي ويحد من تساقط الشعر.المكونات:
- 2 قطرة من زيت إكليل الجبل.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيوت المفيدة للشعر مثل زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت اللوز أو زيت الأفوكادو.
بوعاء عميق ونظيف يتم مزج المكونات التي ذكرناها لك في الأعلى بعدها قومي بعمل مساج لفروة الشعر بالخليط واتركيه لمدة 30 دقيقة، بعدها سوف يتم تنظيف الشعر بالماء الفاتر والشامبو، واحرصي على تكرار استخدام الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
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