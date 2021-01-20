أسرار مخلل اللفت والجزر والشمندر المقرمش.. وطريقة عمل دقة الطرشي البلدى مثل المحلات

طريقة عمل مخلل اللفت يكثر البحث عنها في تلك الايام، إذ أن اللفت محصول شتوي، ومتوافر بكثرة في جميع الأسواق ورخيص السعر، فالتخليل هو إضافة الخضروات المطلوب تخليلها في ماء وملح وتركها حتى تمام النضج كما أن للمخلل أنواع كثيرة مثل مخلل الخيار والجزر واللفت وغيرها، ويتميز اللفت بوجود أوراق خضراء اللون له، ويمكن استخدام تلك الأوراق في عمل المحشي، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل مخلل الشلغم فتابعونا. طريقة عمل مخلل اللفت طريقة عمل مخلل اللفت المكونات كيلو من اللفت.

ثلث كوب من الملح.

حبة من الشمندر.

لتر من الماء.

ملعقتان من السكر. طريقة التحضير نغسل اللفت جيداً بالماء وتنظيفه من الأتربة والشوائب. يتم تقطيع اللفت بواسطة قطاعة المخلل. نغسل الشمندر جيداً بالماء ثم يتم تقطيعها لشرائح. نضع اللفت وشرائح الشمندر في وعاء تخزين محكم الغلق. نحضر قدر ونضع به الماء والملح والسكر ونرفع القدر على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضيفه للفت ونتركه لمدة شهر أو حتى تمام النضج. طريقة عمل مخلل اللفت والجزر طريقة عمل مخلل اللفت والجزر المكونات كيلو من اللفت.

حبة من الشمندر.

كيلو من الجزر.

فلفل حار.

نصف كوب من الملح.

ماء. طريقة التحضير نغسل اللفت جيداً بالماء حتى نزيل كافة الأتربة. نقطع اللفت بواسطة قطاعة المخلل ثم نضيف الملح إلى اللفت ونتركه لمدة يوم. نغسل الجزر و الشمندر بالماء ونقطعهم لشرائح صغيرة. نحضر وعاء تخزين محكم الغلق ونضع به اللفت والجزر والفلفل الحار وشرائح الشمندر أو البنجر ثم نضيف الماء ثم نفلق الوعاء جيداً. نترك اللفت لمدة شهر أو حتى تمام النضج كما يجب رج الوعاء من حين لآخر، ويمكن الاكتفاء بتقليبه وتغيير وضعه من أعلى إلي أسفل لضمان النضج الجيد. الوسوم

طريقة عمل مخلل اللفت يكثر البحث عنها في تلك الايام، إذ أن اللفت محصول شتوي، ومتوافر بكثرة في جميع الأسواق ورخيص السعر، فالتخليل هو إضافة الخضروات المطلوب تخليلها في ماء وملح وتركها حتى تمام النضج كما أن للمخلل أنواع كثيرة مثل مخلل الخيار والجزر واللفت وغيرها، ويتميز اللفت بوجود أوراق خضراء اللون له، ويمكن استخدام تلك الأوراق في عمل المحشي، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل مخلل الشلغم فتابعونا. طريقة عمل مخلل اللفت طريقة عمل مخلل اللفت المكونات كيلو من اللفت.

ثلث كوب من الملح.

حبة من الشمندر.

لتر من الماء.

ملعقتان من السكر. طريقة التحضير نغسل اللفت جيداً بالماء وتنظيفه من الأتربة والشوائب. يتم تقطيع اللفت بواسطة قطاعة المخلل. نغسل الشمندر جيداً بالماء ثم يتم تقطيعها لشرائح. نضع اللفت وشرائح الشمندر في وعاء تخزين محكم الغلق. نحضر قدر ونضع به الماء والملح والسكر ونرفع القدر على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضيفه للفت ونتركه لمدة شهر أو حتى تمام النضج. طريقة عمل مخلل اللفت والجزر طريقة عمل مخلل اللفت والجزر المكونات كيلو من اللفت.

حبة من الشمندر.

كيلو من الجزر.

فلفل حار.

نصف كوب من الملح.

ماء. طريقة التحضير نغسل اللفت جيداً بالماء حتى نزيل كافة الأتربة. نقطع اللفت بواسطة قطاعة المخلل ثم نضيف الملح إلى اللفت ونتركه لمدة يوم. نغسل الجزر و الشمندر بالماء ونقطعهم لشرائح صغيرة. نحضر وعاء تخزين محكم الغلق ونضع به اللفت والجزر والفلفل الحار وشرائح الشمندر أو البنجر ثم نضيف الماء ثم نفلق الوعاء جيداً. نترك اللفت لمدة شهر أو حتى تمام النضج كما يجب رج الوعاء من حين لآخر، ويمكن الاكتفاء بتقليبه وتغيير وضعه من أعلى إلي أسفل لضمان النضج الجيد.

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