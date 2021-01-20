علامات تدل على ضعف جهاز المناعة

الجهاز المناعي في الجسم هو أحد أنظمة الجسم الدفاعية ضد الميكروبات أو الفيروسات المسببة للأمراض، وهو عبارة عن مجموعة من العمليات الحيوية، وأي خلل بها يصيب الجسم بأمراض عدة، ويطلق على هذه الحالة ضعف الجهاز المناعي، فما الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

علامات ضعف مناعة الجسم:

استمرار الإصابة بالعدوى، وطول فترة الشفاء.

استغراق الجروح وقت أطول للشفاء.

الإصابة بنزلات البرد بشكل متكرر.

الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهاب السحايا.

التعب أو الإرهاق المستمر.

زيادة مستويات التوتر.

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغازات والانتفاخ والتشنج وحتى الإمساك.

أسباب ضعف جهاز المناعة:

التدخين

استهلاك الكحول.

سوء التغذية.

الأدوية مثل العلاج الكيميائي أو علاجات السرطان الأخرى.

التهابات مثل الإنفلونزا والحصبة.

اضطراب المناعة الذاتية.

فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز.

طرق علاج ضعف الجهاز المناعي:

وفقا لموقع بزنس إنسايدر تقول الطبيبة أبيسولا أولوليد: لا توجد حبوب سحرية لتحسين الجهاز المناعي، بل هنالك مجموعة من الممارسات التي ترفع من مناعة الجسم، وهي:

اتباع نظام غذائي متوازن والتركيز على دمج المزيد من الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالألياف ودهون أوميغا 3 والفيتامينات د، ب، أ، إي، ك والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والسيلينيوم والزنك وكذلك البروتين.

وأهم الأطعمة دوت الخليج: الثوم والبصل والكراث والكفير والزبادي وشاي الكمبوتشا والبرتقال والجريب فروت والليمون والسبانخ واللفت والكرنب، والفلفل الأحمر، والزبادي، والزنجبيل.

الحصول على قسط كاف من النوم، فالنوم يزيد من إفراز السيتوكينات الوقائية، وهي عبارة عن بروتينات تشجع على النوم وعلى مكافحة العدوى.

إدارة الإجهاد فإذا لم تتم إدارته، يمكن أن يؤدي إلى تدمير الصحة.

الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة.

التمرن بانتظام.

طرق الكشف عن ضعف مناعة الجسم:

يقول أليكس روياني، باحث دكتوراه في تعليم علوم التغذية: يمكن فحص نظام المناعة عن طريق إجراء اختبارات الدم التي تخبرنا إذا كانت هنالك مستويات كافية من الأجسام المضادة مثل الغلوبولين المناعي وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية وخلايا الجهاز المناعي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.