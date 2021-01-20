اقوى واسهل طريقة لتفتيح البشرة بكريم الارز وطريقة عمله بالمنزل سيجعلك ملكة جمال

اقوى واسهل طريقة لتفتيح البشرة بكريم الارز وطريقة عمله كريم الأرز لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء والبقع وتصبغات الجلد، فهو يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة لذا يجعلها أصغر سناً وشبابا باستمرار، كما أنه يساعد على مقاومة التجاعيد والخطوط الدقيقة بالوجه، وهذا ما تبحث عنه كل مرأة ترغب بأن تصبح شباً وتريد أن تقضي على علامات التقدم بالسن وما غير ذلك، من خلال متابعتك لموقعنا ولهذا الموضوع سوف نقدم لك أفضل طريقة لعمل كريم الارز في البيت.

كريم الأرز لتفتيح البشرة ومقاومة التجاعيد

تتعرض البشرة لكثير من الأمور التي تؤثر على جمالها لا تقبل بها المرأة أبداً ولذلك تبحث كثيراً عن طرق طبيعية تساعدها أن تتخلص من تلك المشكلة ومنها ما يلي:

قومي بعمل مزيج مكون من ملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون مضاف له ملعقة واحدة من النشا ونصف كوب من ماء الورد.

تخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد للغاية حتى تصبح متجانسة، ثم يتوجب عليك تنظيف بشرتك بالماء وبغسول مناسب لنوع بشرتك.

ثم يتم تدليك الوجه بقليل من الكريم بحركات دائرية متساوية، واتركيه لمدة تصل لحوالي 20 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر والبارد.

كريم الأرز والزبادي لتبيض البشرة والقضاء على البقع الداكنة

تحتوي الزبادي على عناصر مفيدة جداً للبشرة فهي تعمل على تنعيم وترطيب البشرة وأيضاً تبيضها، ويتم استخدام كريم الأرز هذا بطريقة بسيطة جداً كالتالي:

قومي بإحضار كميات متساوية من مسحوق الأرز والزبادي واخلطيهم مع بعضهم حتى تحصلين على عجينة بقوام سميك ومتماسك.

يتم وضع الخليط على الوجه والرقبة وانتظري لمدة 30 دقيقة بعدها يمكنك تنظيف الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

ولكي تحصلين على أفضل النتائج المرجة عليك بالالتزام باستخدام الوصفة من مرة لمرتين في الأسبوع ولمدة لا تقل عن 3 شهور حتى تحصلين على نتائج غير عادية.