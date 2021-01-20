طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون البني والأحمر في البيت

طريقة صبغ الشعر في البيت بالحناء، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات طبيعية لصبغ الشعر بالكثير من الألوان المختلفة، لذا من خلال هذا المقال سنوفر إليكم طريقة صبغ الشعر في البيت بالحناء، فهي أحد العناصر الطبيعية المفيدة جدا للشعر وتمنحه والقوة واللمعان، هذا إلى جانب تقوية جذوره، والحناء من المواد الطبيعية التي استخدمها الأجداد والجدات منذ قديم الأزل، كما أنها تحتوي على الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والزنك والكثير من العناصر الضرورية والمهمة جدا لصحة ونمو الشعر، وإليكم في الخطوات التالية طريقة صبغ الشعر بالحناء.

طريقة صبغ الشعر بالحناء

من خلال تحضير هذه المكونات سوف تحصلين على صبغ الشعر بالحناء باللون البني:

المكونات:

نصف كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من خل التفاح.

اربع ملاعق كبيرة من الحناء.

طريقة التحضير:

قومي بوضع كافة المكونات السابق ذكرها سويا وامزجيهم جيداً حتى تحصلي على عجين سائل إلى حد ما، بعد ذلك اتركي الخليط لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل المكونات سويا وتختمر جيدا، قومي بتجهيز شعرك لعمل الصبغة بحيث يكون نظيف وجاف جدا، وابدئي بواسطة فرشاه بوضع الصبغة من الجذور حتى الأطراف، ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو للتخلص من أثار الصبغة واستمتعي بلون شعر بني أكثر من رائع.

طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأحمر

المكونات:

ستة ملاعق من الحناء.

بعض قشور الرمان.

القليل من قشور البصل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كيس بلاستيكي.

طريقة التحضير والاستخدام:

في الطبق البلاستيك المخصص لعمل الصبغة أضيفي الحناء الكميه كاملة، واحضري إناء وضعي به قشور الرمان وقشور البصل في كوب ماء ونتركهم على نار هادئة لكي تغلي جيداً، بعد ذلك يتم أخذ مغلي هذه القشور وعجن الحناء بهم حتى نحصل على قوام كريمي وخالي من أي تكتلات، ثم تطبق الحناء على الشعر من الجذور إلى نهاية الأطراف و تترك لمدة 8ساعات، بعد مرور الساعات المحددة قومي بفرك الشعر للتخلص من الحناء على الجاف، وقومي بوضع الزيت الزيتون على الشعر قبل أن يغسل من الحناء، ويترك لمدة 4 ساعات أخرين مع لف الشعر بكيس بلاستيك، وبعد مرور المدة يتم غسل الشعر بالماء والشامبو للتخلص من أثار الحناء والتمتع بلون أحمر جميل.