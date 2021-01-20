طريقه المولتو بالشوكولاته مثل الجاهز بظبط بتكات بسيطه شغل فنادق سهل وسريع وهش وخفيف جدا

طريقه المولتو بالشوكولاته تجهيز المولتو من أحد أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها بسهولة كبيرة ويمكن أن تحشو بطرق ومكونات مختلفة ومتنوعة، كما أننا سوف نقدمها لك اليوم سيدتي على طريقة الشيف حسن الذي تحتوي على مجموعة من المكونات التي تكون على قد الأيد كما يوجد بعضاً منها في مطبخك ويمكنك استخدامها.

طريقه المولتو بالشوكولاته

مولتو الشوكولاتة من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار ويمكنك تحضيرها كما يلي:

2 كوب كبير دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1بيضة حجم كبير.

2/1 كوب ماء ساخن.

2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.

قليل من الملح.

مقدار مناسب من الشوكولاتة للحشو.