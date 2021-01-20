طريقه المولتو بالشوكولاته مثل الجاهز بظبط بتكات بسيطه شغل فنادق سهل وسريع وهش وخفيف جدا

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طريقه المولتو بالشوكولاته تجهيز المولتو من أحد أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها بسهولة كبيرة ويمكن أن تحشو بطرق ومكونات مختلفة ومتنوعة، كما أننا سوف نقدمها لك اليوم سيدتي على طريقة الشيف حسن الذي تحتوي على مجموعة من المكونات التي تكون على قد الأيد كما يوجد بعضاً منها في مطبخك ويمكنك استخدامها.
طريقه المولتو بالشوكولاته
مولتو الشوكولاتة من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار ويمكنك تحضيرها كما يلي:المكونات:
- 2 كوب كبير دقيق أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة زبادي.
- 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- 1بيضة حجم كبير.
- 2/1 كوب ماء ساخن.
- 2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.
- قليل من الملح.
- مقدار مناسب من الشوكولاتة للحشو.
- قومي بخلط الخميرة الفورية والسكر بالماء الساخن وقلبي باستمرار حتى أن يذوبان بالماء.
- في الخليط عليك بإضافة الدقيق بشكل تدريجي ثم ابدئي في التقليب، بعدها لابد من أن تقومين بإضافة الحليب البودرة والزبادي والبيض والزيت والملح واخلطي المكونات مع بعضها جيداً.
- استمري في العجن حتى أن تمتزج ضعي باقي كمية الدقيق حتى تصبح العجينة متماسكة وغير لاصقة باليدين وسحريه لعمل المخبوزات.
- اتركي الخليط بعد تغطيته بالنايلون وتترك حتى ترتاح وتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
- على سطح أملس انثري القليل من الدقيق ثم يتم فرد العجينة عليه وعجنها مرة أخرى، ثم افرديها بواسطة الشوبك، ثم يتم تقسيم العجينة باستخدام القطاعة بحيث الحصول على أجزاء متساوية الحجم وتكون على هيئة مثلث.
- يتم توزيع الشوكولاتة داخل تلك المثلثات وقومي بتشكيلها على هيئة رول بداية من الأسفل ثم يتم لف قطع المولتو مثل الرول على شكل هلال.
- احضري صينية الخبز مدهونة بقليل من الزيت ورصي به قطع المولتو ادخليها إلى الفرن واتركيها حتى أن تصبح ذهبية اللون اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد ثم قدميها بالهناء والشفاء.
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طريقه المولتو بالشوكولاته تجهيز المولتو من أحد أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها بسهولة كبيرة ويمكن أن تحشو بطرق ومكونات مختلفة ومتنوعة، كما أننا سوف نقدمها لك اليوم سيدتي على طريقة الشيف حسن الذي تحتوي على مجموعة من المكونات التي تكون على قد الأيد كما يوجد بعضاً منها في مطبخك ويمكنك استخدامها.
طريقه المولتو بالشوكولاته
مولتو الشوكولاتة من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار ويمكنك تحضيرها كما يلي:المكونات:
- 2 كوب كبير دقيق أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة زبادي.
- 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- 1بيضة حجم كبير.
- 2/1 كوب ماء ساخن.
- 2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.
- قليل من الملح.
- مقدار مناسب من الشوكولاتة للحشو.
- قومي بخلط الخميرة الفورية والسكر بالماء الساخن وقلبي باستمرار حتى أن يذوبان بالماء.
- في الخليط عليك بإضافة الدقيق بشكل تدريجي ثم ابدئي في التقليب، بعدها لابد من أن تقومين بإضافة الحليب البودرة والزبادي والبيض والزيت والملح واخلطي المكونات مع بعضها جيداً.
- استمري في العجن حتى أن تمتزج ضعي باقي كمية الدقيق حتى تصبح العجينة متماسكة وغير لاصقة باليدين وسحريه لعمل المخبوزات.
- اتركي الخليط بعد تغطيته بالنايلون وتترك حتى ترتاح وتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
- على سطح أملس انثري القليل من الدقيق ثم يتم فرد العجينة عليه وعجنها مرة أخرى، ثم افرديها بواسطة الشوبك، ثم يتم تقسيم العجينة باستخدام القطاعة بحيث الحصول على أجزاء متساوية الحجم وتكون على هيئة مثلث.
- يتم توزيع الشوكولاتة داخل تلك المثلثات وقومي بتشكيلها على هيئة رول بداية من الأسفل ثم يتم لف قطع المولتو مثل الرول على شكل هلال.
- احضري صينية الخبز مدهونة بقليل من الزيت ورصي به قطع المولتو ادخليها إلى الفرن واتركيها حتى أن تصبح ذهبية اللون اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد ثم قدميها بالهناء والشفاء.
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