كريم لبان الذكر.. اقوي بديل لبودرة اللؤلؤ تفتيح وإزالة للتجاعيد وحب الشباب ” اصنعيه بنفسك”

كريم لبان الذكر المصنوع من لبان الذكر والذي يُعرف بأنه الكندر من مادة صبغية، حيث يتميز برائحة قوية ومنعشة، ويزرع في اليمن والجزيرة العربية وسلطنة عمان، ويمكن استخدامه عن طريق تناول منقوعة أو مضغه لأنه يؤثر على الجسم والجلد، حيث أنه يمتلك الكثير من الفوائد التي تجعل الكثير يعتبره الكريم الأساسي له، ولذلك سنعرض لكم في هذه المقالة معلومات مهمة عن الكريم المصنوع من لبان الذكر.

كريم لبان الذكر وحب الشباب

يوجد الكثير من الوصفات التي يمكنك استخدامها من لبان الذكر من أجل إنتاج كريم لحب الشباب ومعالجة مشاكل البشرة وتتمثل في:

لبان الذكر مع زيت اللافندر

يعتبر هذا المزيج من أفضل التركيبات التي تنظف جروح الوجه، ويمكنه أيضًا أن يعمل على تفتيح البشرة، خاصة عند إضافة الليمون إلى التركيبة، مما يقضي على أي تهيج للبشرة.

مكونات لبان الذكر مع زيت اللافندر

يتكون كريم لبان الذكر مع اللافندر من كمية منه مع ملعقتين من الزيت وملعقة من الليمون، بالإضافة لملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام

تقوم بعمل خليط من كل تلك المكونات السابقة بزجاجة، ثم رجها جيدا بعد أن تغلقها حتى يحدث الدمج كليا لكافة المكونات، وتستطيع استخدامها عن طريق تدليك الوجه بالكريم حيث يقوم الوجه بامتصاصه للتخلص من الحبوب، ولكن يجب أن تكرر تلك الطريقة بشكل يومي.

الكندر للتجاعيد

يمكن استخدام منقوع لبان الذكر للتخلص من التجاعيد، فهو بديل لبودرة اللؤلؤ، وعند وضعه مرة كل مساء قبل النوم، ستختفي جميع التجاعيد وعلامات التقدم في العمر من البشرة، بدون الحاجة للبوتوكس أو أي إجراءات تجميلية أخرى.

وفي الختام لقد عرضنا لكم تعريف مبسط عن لبان الذكر، وكيفية تحضير كريم منه، مع شرح المكونات وطريقة التحضير ووصف كيفية الاستخدام.