المعمول السعودي بالطريقه الاصليه مثل الجاهز تماما سهل وسريع وهش وناعم جدا وطعم روعه

المعمول السعودي بالطريقه الاصليه المعمول بالتمر يكون من أشهر أنواع الحلويات الموجودة بجميع دول العالم العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، حيث أنه يتمتع بالطهم اللذيذ والشهي مع كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة، فالمعمول له قوام هاش جميل لا يمكن أن يتم وصفه ولكن مذاقه يتحدث عنه، وسوف نستعرض لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المعمول السعودي.

المعمول السعودي بالطريقه الاصليه

هو من ألذ وأشهى أنواع المعمول التي يحتاج منك بعض من المكونات والخطوات التالية:

2 كوب وربع دقيق أبيض منخول.

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 كوب سكر أبيض ناعم.

2/1 كوب زبدة طرية غير مملحة.

4/1كوب سمنة.

1بيضة كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

عجينة التمر.

مسحوق القرفة.

سكر أبيض بودرة.