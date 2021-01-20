المعمول السعودي بالطريقه الاصليه مثل الجاهز تماما سهل وسريع وهش وناعم جدا وطعم روعه

المعمول السعودي بالطريقه الاصليه المعمول بالتمر يكون من أشهر أنواع الحلويات الموجودة بجميع دول العالم العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، حيث أنه يتمتع بالطهم اللذيذ والشهي مع كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة، فالمعمول له قوام هاش جميل لا يمكن أن يتم وصفه ولكن مذاقه يتحدث عنه، وسوف نستعرض لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المعمول السعودي.المعمول السعودي بالطريقه الاصليه
هو من ألذ وأشهى أنواع المعمول التي يحتاج منك بعض من المكونات والخطوات التالية:المقادير:
- 2 كوب وربع دقيق أبيض منخول.
- 1 ملعقة صغيرة هيل مطحون.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 كوب سكر أبيض ناعم.
- 2/1 كوب زبدة طرية غير مملحة.
- 4/1كوب سمنة.
- 1بيضة كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- عجينة التمر.
- مسحوق القرفة.
- سكر أبيض بودرة.
- في وعاء العجانة قومي بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها يتم تشغيلها بعد ذلك على سرعة متوسطة لعدة ثواني حتى أن تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.
- بعد ذلك عليك بإضافة السمن والزبدة الطرية واخلطيهم مع المكونات الجافة، واعيدي تشغيل العجانة على سرعة هادئة حتى يصبح لديك خليط كالرمال الرطبة.
- ابدئي في خفق البيضة مع الفانيليا في وعاء منفصل عن الخليط بعدها يتم إضافة البيض المخفوق للخليط الذي يوجد بوعاء العجن واعجني الخليط مرة أخرى.
- قومي برفع العجينة من الوعاء وضعيها على سطح المطبخ واعجنيها باليدين جيداً حتى أن تصبح متماسكة وغير لاصقة بيدك اتركيها ترتاح قليلاً.
- ثم عليك بتحضير الحشو ضعي عجينة التمر في وعاء ورشي عليها قليل من مسحوق القرفة واعجنيها مع بعضها لتتجانس مع القرفة.
- احضري عجينة المعمول وقطعيها على هيئة كرات متوسطة الحجم وقومي بعمل تجويف بسيط بها ضعي بداخله قطعة من عجينة التمر ولفيها مرة أخرى.
- ضعي كرات العجين في قالب المعمول واضغطي عليها حتى تأخذ الشكل المطلوب، ثم احضري صينية الفرن وادهنيها بقليل من الزيت ثم يرص قطع المعمول مع مراعاة مسافات بين بينهم البعض.
- يدخل الفرن ويترك حتى أن يصبح ذهبي اللون.
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المعمول السعودي بالطريقه الاصليه المعمول بالتمر يكون من أشهر أنواع الحلويات الموجودة بجميع دول العالم العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، حيث أنه يتمتع بالطهم اللذيذ والشهي مع كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة، فالمعمول له قوام هاش جميل لا يمكن أن يتم وصفه ولكن مذاقه يتحدث عنه، وسوف نستعرض لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المعمول السعودي.المعمول السعودي بالطريقه الاصليه
هو من ألذ وأشهى أنواع المعمول التي يحتاج منك بعض من المكونات والخطوات التالية:المقادير:
- 2 كوب وربع دقيق أبيض منخول.
- 1 ملعقة صغيرة هيل مطحون.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 كوب سكر أبيض ناعم.
- 2/1 كوب زبدة طرية غير مملحة.
- 4/1كوب سمنة.
- 1بيضة كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- عجينة التمر.
- مسحوق القرفة.
- سكر أبيض بودرة.
- في وعاء العجانة قومي بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها يتم تشغيلها بعد ذلك على سرعة متوسطة لعدة ثواني حتى أن تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.
- بعد ذلك عليك بإضافة السمن والزبدة الطرية واخلطيهم مع المكونات الجافة، واعيدي تشغيل العجانة على سرعة هادئة حتى يصبح لديك خليط كالرمال الرطبة.
- ابدئي في خفق البيضة مع الفانيليا في وعاء منفصل عن الخليط بعدها يتم إضافة البيض المخفوق للخليط الذي يوجد بوعاء العجن واعجني الخليط مرة أخرى.
- قومي برفع العجينة من الوعاء وضعيها على سطح المطبخ واعجنيها باليدين جيداً حتى أن تصبح متماسكة وغير لاصقة بيدك اتركيها ترتاح قليلاً.
- ثم عليك بتحضير الحشو ضعي عجينة التمر في وعاء ورشي عليها قليل من مسحوق القرفة واعجنيها مع بعضها لتتجانس مع القرفة.
- احضري عجينة المعمول وقطعيها على هيئة كرات متوسطة الحجم وقومي بعمل تجويف بسيط بها ضعي بداخله قطعة من عجينة التمر ولفيها مرة أخرى.
- ضعي كرات العجين في قالب المعمول واضغطي عليها حتى تأخذ الشكل المطلوب، ثم احضري صينية الفرن وادهنيها بقليل من الزيت ثم يرص قطع المعمول مع مراعاة مسافات بين بينهم البعض.
- يدخل الفرن ويترك حتى أن يصبح ذهبي اللون.
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