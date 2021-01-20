اصنعيه بنفسك.. كريم لبن جوز الهند لبشرة شابة لا تشيخ وتفتيح خيالي للوجه

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يعد كريم لبن جوز الهند من أحسن الكريمات الطبيعية، ويمكن استخدامه للحفاظ على البشرة وعلاج المشاكل المختلفة المتعلقة بها، نظرًا لأنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة وتقيها من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يحتوي على الفيتامينات الهامة لتكوين بشرة صحية فاتحة اللون، والعنصر الأساسي في عمل الكريم هو ثمرة جوز الهند سواء بالزيت أو اللبن، وللحصول على وصفة مميزة للبشرة تابعونا.كريم لبن جوز الهند
يتميز الكريم بأنه بمثابة الحل السحري لجميع مشكلات البشرة، وكل من جربت تلك الوصفة لم تستطيع الاستغناء عنها، حيث أن حليب جوز الهند يمنح للبشرة النضارة والصفاء والحيوية والشباب، كما أن له دور فعال في حمايتها من أي أشعة ضارة خصوصا أشعة الشمس، ويعمل على ترطيب البشرة وزيادة الليونة بها، ويقلل من ظهور التجاعيد ويؤخرها.
ليس هذا فحسب بل يمكن استخدام الكريم كمقشر طبيعي، يخلصكِ من الخلايا الميتة ويساعد في القضاء على الخطوط البيضاء في الجسم، وذلك عن طريق مزج الكريم بالملح وتدليك المنطقة المراد تقشيرها لمدة خمس دقائق ثم غسله بالماء الدافئ.طريقة تحضير كريم جوز الهند
تستطيع عمل الكريم عن طريق وضع زيت جوز الهند في خلاط كهربائي، ثم نستمر في الخفق لمدة خمس دقائق حتى يكون قوامه كريمي، ثم احفظيه في مكان بارد ومظلم حتى الاستخدام، حيث تستطيع وضع طبقة منه على الجلد قبل وضع المكياج، كما أنه يزيل المكياج، حيث تضع كمية قليلة من الكريم على قطعة قماش قطنية طبية وامسح بها الجلد، لإزالة المكياج وخاصة مكياج العيون، ويستخدم أيضا لعلاج الحروق التي تسببها أشعة الشمس.
في الختام لقد ذكرنا فوائد كريم لبن جوز الهند لما له من أهمية كبيرة تخدم البشرة وتجعلها نضرة وصافية، كما وضحنا طريقة تحضيره، مع ذكر كيفية استخدامه للمكياج
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يعد كريم لبن جوز الهند من أحسن الكريمات الطبيعية، ويمكن استخدامه للحفاظ على البشرة وعلاج المشاكل المختلفة المتعلقة بها، نظرًا لأنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة وتقيها من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يحتوي على الفيتامينات الهامة لتكوين بشرة صحية فاتحة اللون، والعنصر الأساسي في عمل الكريم هو ثمرة جوز الهند سواء بالزيت أو اللبن، وللحصول على وصفة مميزة للبشرة تابعونا.كريم لبن جوز الهند
يتميز الكريم بأنه بمثابة الحل السحري لجميع مشكلات البشرة، وكل من جربت تلك الوصفة لم تستطيع الاستغناء عنها، حيث أن حليب جوز الهند يمنح للبشرة النضارة والصفاء والحيوية والشباب، كما أن له دور فعال في حمايتها من أي أشعة ضارة خصوصا أشعة الشمس، ويعمل على ترطيب البشرة وزيادة الليونة بها، ويقلل من ظهور التجاعيد ويؤخرها.
ليس هذا فحسب بل يمكن استخدام الكريم كمقشر طبيعي، يخلصكِ من الخلايا الميتة ويساعد في القضاء على الخطوط البيضاء في الجسم، وذلك عن طريق مزج الكريم بالملح وتدليك المنطقة المراد تقشيرها لمدة خمس دقائق ثم غسله بالماء الدافئ.طريقة تحضير كريم جوز الهند
تستطيع عمل الكريم عن طريق وضع زيت جوز الهند في خلاط كهربائي، ثم نستمر في الخفق لمدة خمس دقائق حتى يكون قوامه كريمي، ثم احفظيه في مكان بارد ومظلم حتى الاستخدام، حيث تستطيع وضع طبقة منه على الجلد قبل وضع المكياج، كما أنه يزيل المكياج، حيث تضع كمية قليلة من الكريم على قطعة قماش قطنية طبية وامسح بها الجلد، لإزالة المكياج وخاصة مكياج العيون، ويستخدم أيضا لعلاج الحروق التي تسببها أشعة الشمس.
في الختام لقد ذكرنا فوائد كريم لبن جوز الهند لما له من أهمية كبيرة تخدم البشرة وتجعلها نضرة وصافية، كما وضحنا طريقة تحضيره، مع ذكر كيفية استخدامه للمكياج
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