ضعيها لوجهك خمس دقائق قبل الخروج ستندهشين من جمال وبياض بشرتك النتيجة فورية

نقدم لك اليوم خلطة مضمونة مائة بالمائة تعد من أفضل الوصفات للعناية بالبشرة قبل الخروج من المنزل، حيث تساعد في الحفاظ على جمال بشرتك وتعمل بمثابة عازل لمحاربة العوامل الجوية وأشعة الشمس، ضعيها لوجهك خمس دقائق فقط قبل الخروج وسوف تندهشين من جمال وبياض بشرتك، نتيجة هذه الخلطة فورية ومن أول استخدام سوف تلاحظين توحيد عام للون بشرتك مع تفتيح للوجه درجتين على الأقل، كما تساعد تلك الخلطة على التخلص من آثار الحبوب والبثور الموجودة ف البشرة، وتقلل من البقع والتصبغات الناتجة عن الإهمال وعن التعرض الزائد لأشعة الشمس.

وصفة تفتيح البشرة درجتين على الأقل بشكل فوري

سوف تقومين باستعمال هذه الخلطة وتركها على بشرتك لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق قبل الخروج من المنزل، وذلك بحد أقصى 3 مرات في الأسبوع، ويمكنك أن تخبرينا عن تجربتك والنتيجة التي حصلتي عليها من حيث تفتيح البشرة وإزالة التصبغات، أولا قومي بتجهيز المكونات البسطة التالية:

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة كبيرة من دقيق المخبوزات.

معلقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي، ويُمكنك استخدام ملعقة واحدة من الحليب السائل او ماء الورد بدلا منه.

الزبادي الطبيعي يخلصك من الجلد الميت ويرطب البشرة وأيضا يقوم بتغذيتها بعمق، كما له دور هام في محاربة جفاف البشرة ويهدئ من الحكة وحساسية البشرة وأيضا يقوم بتبييض وشد البشرة بفعالية ويمنع ظهور التجاعيد، أما الدقيق فهو هام لتغذية وشد البشرة والتخلص من الخطوط الدقيقة التي تظهر في البشرة، بينما يساعد مسحوق القهوة على تفتيح وتوحيد لون البشرة والتخلص من آثار الحبوب والتصبغات الجلدية.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار مسحوق القهوة وأيضا مقدار الدقيق ثم يتم التقليب، بعد ذلك يتم اضافة الزبادي أو الحليب أو ماء الورد ويتم المزج جيدا ليتم الحصول علي قوام متجانس كريمي الملمس، وقبل استخدام الماسك يتم غسل البشرة جيدا بالغسول اليومي الخاص بك لتنظيفها من أي شوائب أو مكياج، وبعد أن يتم تجفيفها يتم استخدام الماسك، يتم تطبيقه علي الوجه بالكامل ثم يُترك حتي يجف تماما بعد ذلك يتم الفرك الجيد ثم تغسل البشرة ويُمكنك غسل البشرة دون فركها، تغسل البشرة بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام، ثم رشي ماء الورد واستخدمي المرطب الخاص بكِ بعد ذلك.

إليك أيضا روتين يومي للتخلص من التجاعيد وتنعيم البشرة وترطيبها خاصة من زيادة معدلات الجفاف في فصل الشتاء، هذا الروتين يعتمد بشكل كامل على الجلسرين النباتي الطبيعي بحيث يتم استعماله يوميا ولكن بشكل مختلف، استعملي خلطة الجلسرين وزيت الزيتون كل يومين لبشرة خالية من التجاعيد والتشققات الجلدية، أيضا استعملي خلطة الجلسرين وماء الورد لتنعيم البشرة وترطيبها بعمق ومنحها شباب ونضارة دائمة.