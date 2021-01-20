تطويل الشعر أكثر من 7 سم في أسبوع مع فرد وتنعيم فوري ليس له مثيل، خلطة اليوم لها قدرة خاصة على تحفيز شعرك للنمو بشكل غير مسبوق وعن تجربة شخصية، كما تعمل بشكل فوري على زيادة نعومة ولمعان الشعر وتجعله ذو مظهر انسيابي جذاب للغاية، وسوف تحصلين على نتيجة مضاعفة من خلال تلك الخلطة إذا كنت من أصحاب الشعر المجعد، لأن الشعر المجعد دائما ما يظهر قصيرا بسبب التجعيدات في بصيلات الشعر، ومع استعمال تلك الخلطة سوف يتم فرد تجعيدات الشعر مع تحفيزه للنمو بشكل أسرع؛ مما سيجعلك تلاحظين زيادة في طول شعرك 7 سم على الأقل كل أسبوع.

تطويل الشعر أكثر من 7 سم في أسبوع

احضري المكونات الطبيعية التالية:

2 – 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع، ويمكنك استبداله بزيت الثوم.

بضع قطرات من زيت اللافندر وزيت اللوز الحلو.

علبة من الزبادي الطبيعي.

بيضة واحدة.

يقوم الزبادي بتطويل الشعر خلال فترة زمنية قصيرة جدا لاحتوائه علي الكثير من الفيتامينات والبروتينات، كما يقضي على جميع أنواع البكتيريا والجراثيم العالقة في فروة الرأس ويخلصك من القشرة، وأيضا يعمل علي ترطيب فروة الرأس وتغذيتها بشكل طبيعي ويحدّ بشكل كبير من تساقط الشعر، كما أن زيت الخروع يعمل علي علاج تقصف أطراف الشعر ويزيد من قوته وايضا يعوض الكيراتين المفقود بشعرك وأيضا يقوم بحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة ، كما يمنع تساقط الشعر لاحتوائه علي حمض يحسن من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس ويقوي جذور الشعر.

أما البيض فهو يعزز بصيلات الشعر من الجذور مما يزيد من قوته وكثافته وإعطائه النعومة واللمعان ، أيضا يعالج مشكلة التقصف والتكسر وذلك لاحتوائه علي الكثير من البروتينات، ويحسن من صحة فروة الرأس لاحتوائه علي الأحماض الدهنية والتي بدورها تنشط الدورة الدموية في الرأس، وأيضا تزيد من كمية الأكسجين الواصلة لبصيلات الشعر وبالتالي تقوك بتقويته وتطويله.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كلا من الزبادي ، زيت الخروع، ثم تضاف البيضة ويتم المزج جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي، تطبق الوصفة علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، ويتم التركيز على جذور الشعر جيدا مع عمل مساج لفروة الرأس وهي علي وضعية الركوع، بعد ذلك يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ويترك لمدة ثلاثة ساعات، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم الخاص بك، ومن ثم ترطيبه ببضع قطرات من زيت اللافندر وزيت اللوز الحلو.

أنصحك بتلك الوصفة أيضا لزيادة طول وكثافة الشعر بفاعلية شديدة وهي تعتمد على ورق السدر بشكل كبير، قومي بطحن أوراق السدر جيدا وقومي بوضع ملعقة ونصف منها مع معلقة ونصف من مسحوق الحناء الطبيعي المطحون في وعاء، قومي بإضافة ملعقتين من زيت الزيتون الأصلي ومثلهما من الزبادي الطبيعي ونصف ملعقة من زيت الجرجير، بعد ذلك اخلطي المكونات جيدا وضعيها على شعرك لمدة 50 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيدا.